W sprawie wykonywania badań technicznych ciągników i przyczep rolniczych

Obecnie w Ministerstwie Infrastruktury prowadzone są zaawansowane prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC65). Projekt ten zakłada m.in. oprócz badań technicznych ciągników i ich przyczep przeprowadzonych na zasadach dotychczasowych, także możliwość przeprowadzania badań technicznych ciągników rolniczych i ich przyczep w infrastrukturze innej niż stacja kontroli pojazdów.

– Proponowane przepisy uwzględniają apele środowiska branżowego, użytkowników tych urządzeń mechanicznych oraz organów administracji publicznej sprawujących bezpośrednią pieczę nad rozwojem dziedzin związanych z korzystaniem z maszyn rolniczych. Prawo do przeprowadzania badań technicznych ciągników rolniczych i przyczep rolniczych w infrastrukturze innej niż stacja kontroli pojazdów, będzie przysługiwało stacjom kontroli pojazdów, w przypadku spełniała wymagań określonych przepisami prawa oraz w sposób wymagany przez ustawodawcę. Zgodnie z projektowanymi przepisami, takie badanie będzie możliwe do wykonania jedynie przy zachowaniu odpowiednich standardów badania technicznego, co pozwoli na zagwarantowanie utrzymania ciągników i przyczep w stanie technicznym zapewniającym ich bezpieczne użytkowanie – informuje Ministerstwo Infrastruktury.

W opinii resortu infrastruktury, poziom bezpieczeństwa użytkowania tych pojazdów polepszy się na skutek zwiększenia dla nich dostępności badań technicznych poprzez umożliwienie przeprowadzania tych badań przez odpowiednio wykwalifikowanych diagnostów, przy użyciu mobilnego wyposażenia, spełniającego standardy przewidziane w stosownych przepisach wykonawczych oraz w infrastrukturze innej niż stacja zapewniającej możliwość przeprowadzenia tych badań na poziomie nie mniej profesjonalnym, niż na stacji kontroli pojazdów.

Źródło: KRIR