W Sejmie ASF-em zajmują się lalkarka, aktywistka, właścicielka sklepu z odzieżą używaną. Zespół zebrał się tylko raz

ASF to dramatyczny problem hodowców i całego sektora wieprzowego. Tylko od początku 2023 r. do 4 czerwca 2024 r. wybito z tego powodu blisko 4000 świń. Waga problemu skłoniła posłów na Sejm RP do powołania specjalnego Zespołu ds. ASF. Niestety, na powołaniu się skończyło. Trudno się dziwić, zważywszy na „profesjonalny” skład osobowy zespołu.

ASF znów zaatakował – w tym roku do 11 czerwca stwierdzono 5 ognisk u świń w czterech województwach i 870 ognisk u dzików w 13 województwach.

Pogrom w hodowlach trzody chlewnej

W roku 2023 wirus zaatakował 30 hodowli w których utrzymywano ponad 8,5 tys. świń. W roku 2022 w 14 lokalizacjach wybito 3064 świń. W dramatycznym roku 2021 trzeba było zlikwidować 42 248 świń ze 124 hodowli.

Dane z tych lat nie pokazują całości problemu: lista ognisk ASF zamieszczona na stronie Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego sięga roku 2014.

Waga problemu skłoniła posłów na Sejm RP do powołania specjalnego Zespołu na rzecz zmian w specustawie o ASF. W skład tego zespołu wchodzą:

Specjaliści od ASF w obronie polskich hodowców

Małgorzata Tracz, przewodnicząca: Koalicja Obywatelska, Zieloni, polonistka i nauczycielka

Piotr Borys, wiceprzewodniczący: Koalicja Obywatelska, z wykształcenia prawnik, obecnie wiceminister sportu i turystyki

Janna Mucha, wiceprzewodnicząca: Trzecia Droga, Polska 2050, z wykształcenia ekonomistka, była minister sportu, obecnie wiceminister edukacji

Paweł Suski, wiceprzewodniczący: Koalicja Obywatelska, z wykształcenia rolnik (studia na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Poznaniu)

Magdalena Filiks: Koalicja Obywatelska, studia na zarządzaniu i marketingu, prowadziła sklep z odzieżą używaną, była przewodniczącą Komitetu Obrony Demokracji

Monika Rosa: Koalicja Obywatelska, z wykształcenia politolog, z zawodu polityk

Klaudia Jachira: Koalicja Obywatelska, aktorka, lalkarka, youtuberka

Urszula Zielińska: Koalicja Obywatelska, Zieloni, studia na zarządzaniu i marketingu, aktywistka społeczna.

I Herkules… kiedy ludzi kupa

Jak widać, mocny jest skład Parlamentarnego Zespołu ds. ASF. Nic dziwnego, że zespół zebrał się tylko raz – 29 listopada 2023 r. w celu “wybrania Prezydium i omówienia prac zespołu”. Możemy tylko “pogratulować” Pawłowi Suskiemu odwagi przystąpienia do tego “profesjonalnego” gremium, które powstało w celu rozwiązania problemu ASF w Polsce.