W roku 2023 będą obowiązywać zmienione przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt

22 grudnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowa Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Nowe przepisy wchodzą w życie po 14 dniach od ogłoszenia Ustawy.

Zmiana przepisów ma na celu dostosowanie polskiego prawodawstwa do rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) oraz Komisji Europejskiej. W tym celu zostało zmienionych wiele ustaw przyjętych wcześniej przez Sejm RP, a ustawa z 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt została uchylona w całości.

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zmiany będą wprowadzane sukcesywnie i dotyczą przede wszystkim katalogu gatunków objętych obowiązkiem ewidencjonowania, zasad i terminów dokonywania zgłoszeń, a także wyboru środków identyfikacji. Podstawową drogą informowania o zdarzeniach ma się stać aplikacja IRZPlus, prowadzona w systemie teleinformatycznym ARiMR, lecz posiadacze zwierząt do końca 2025 roku będą mogli dokonywać zgłoszeń w formie papierowej – formularze do pobrania i wydruku dostępne będą wyłącznie na stronie internetowej Agencji. Później obowiązkowe stanie się informowanie o zdarzeniach dotyczących utrzymywanych zwierząt za pośrednictwem aplikacji IRZPlus: ci, którzy robią to teraz wyłącznie elektronicznie, zostaną automatycznie zwolnieni z obowiązku prowadzenia tradycyjnej księgi rejestracji lub ewidencji.

Na podstawie nowej ustawy dotychczasowy rejestr zwierząt gospodarskich i siedzib stad, który zawierał dane dotyczące bydła, owiec, kóz i świń, zostanie przekształcony w komputerową bazę danych i uzupełniony o informacje na temat nieewidencjonowanych do tej pory w Agencji gatunków: koniowatych, wielbłądowatych, jeleniowatych, a także zakładów drobiu.

Obowiązkowi zgłoszenia podlegać będzie:

– siedziba stada, jeśli: prowadzi się chów, hodowlę, wypas, miejsce gromadzenia, grupę tresowanych zwierząt, ich skup, obrót nimi, pośrednictwo w tym obrocie bądź cyrk objazdowy; organizuje się targi, wystawy, pokazy lub konkursy zwierząt; dokonuje się uboju tych pochodzących z innych siedzib w celu produkcji mięsa na użytek własny;

– rzeźnia;

– zakład drobiu;

– zakład przetwórczy lub spalarnia.

Zmiana przepisów pozwoli na stosowanie tych środków identyfikacji, które zostały uwzględnione w unijnych przepisach: zwykłych i elektronicznych kolczyków lub opasek na pęcinę, kapsułek ceramicznych (bolusów), wszczepianych transponderów oraz tatuaży. Będzie to uzależnione od kombinacji oznaczeń przypisanych konkretnym gatunkom zwierząt oraz oferty dostawców, którzy zostali wpisani na prowadzoną przez ARiMR listę. Oprócz tego dla użytkowników aplikacji IRZPlus uproszczona zostanie procedura zaopatrywania się posiadaczy zwierząt w środki identyfikacji, a związane z tym wizyty w placówkach Agencji nie będą konieczne.

Wbrew krążącym w mediach społecznościowych pogłoskom nowa ustawa nie wprowadza obowiązku znakowania/kolczykowania drobiu.

Pełny tekst ustawy można znaleźć w internecie po wpisaniu jej nazwy: Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Więcej informacji również pod linkiem: https://www.gov.pl/web/arimr/beda-zmiany-w-zasadach-rejestrowania-i-znakowania-zwierzat