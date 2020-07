W Puławach rusza nowa wytwórnia nawozów granulowanych

Grupa Azoty „Puławy” rozpoczęła rozruch mechaniczno-technologiczny wytwórni nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej. Zdolności produkcyjne dwóch nowych linii wynoszą łącznie 2,6 tys. ton nawozów na dobę (do 820 tys. t rocznie). Granulowana saletra amonowa i saletrzak pozwolą zaspokoić rosnące zapotrzebowanie ze strony rolnictwa wielkoobszarowego.

Budżet zakończonej inwestycji wyniósł 430 mln zł. Linia produkcyjna saletry amonowej granulowanej (AN – 32% N) może wytwarzać 1200 t na dobę, a linia saletrzaku (CAN – 27% N) – 1400 t na dobę. Poza instalacjami produkcyjnymi projekt obejmował budowę obiektów logistycznych i towarzyszących przeznaczonych do rozładunku i przeróbki surowca oraz pakowania i magazynowania gotowych produktów.

Stosowanie nawozu w formie granulek o większej średnicy, dzięki szerszemu zasięgowi rozrzutu umożliwiającemu szeroki wysiew, wpływa na poprawę efektywność, szczególnie w gospodarstwach o dużej powierzchni. Ten rodzaj produktu jest preferowany przez odbiorców zagranicznych, a w związku z postępującym procesem konsolidacji gruntów w Polsce, prognozowany jest ciągły wzrost zapotrzebowania również na naszym rynku.

– To ważna inwestycja dla Puław i całej Grupy Azoty. Jako sprawdzony partner polskich rolników musimy odpowiadać na ich potrzeby, dlatego cały czas poszerzamy ofertę produktową i podnosimy jakość naszych wyrobów. Co należy podkreślić, wszystkie nasze inwestycje, w tym również uruchamiana właśnie wytwórnia, są planowane i realizowane pod kątem korzystnego wpływu na środowisko i klimat – podkreśla dr Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty.

W uroczystym rozruchu instalacji uczestniczył Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych.

– Nowe, produkowane tu nawozy, w oparciu o polskie rozwiązania technologiczne, spełnią najwyższe standardy, są zgodne z restrykcyjnymi unijnymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa oraz oczekiwaniami jakościowymi polskiego i europejskiego rolnika. Ponadto nowa linia produkcyjna zwiększa nie tylko potencjał biznesowy puławskiej spółki, ale także całej Grupy Azoty – powiedział wicepremier Jacek Sasin.

– W 2016 roku, w 50 rocznicę uruchomienia produkcji w Zakładach Azotowych Puławy, wmurowano kamień węgielny pod nową wytwórnię nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej. To była długa droga, na której wielokrotnie mogliśmy liczyć na Państwa wsparcie, wsparcie środowisk politycznych i rządowych. W imieniu swoim, zarządu, a przede wszystkim pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych PUŁAWY, pragnę złożyć na Pańskie ręce podziękowania za to wielkie wsparcie, dzięki któremu dziś mamy zaszczyt dokonać rozruchu mechanicznego naszej instalacji – powiedział Tomasz Hryniewicz, prezes zarządu Grupy Azoty Puławy.

Wykorzystanie w nowej wytwórni procesu granulacji mechanicznej umożliwia wytwarzanie nawozów o znacznie bardziej zróżnicowanym składzie niż w stosowanej dotychczas granulacji wieżowej. Produkcja jest też bardziej przyjazna dla środowiska i bezpieczniejsza, podobnie jak transport wytworzonych nawozów. Po zakończeniu w 2021 r. modernizacji i rozbudowie instalacji kwasu azotowego Grupa Azoty „Puławy” będzie najnowocześniejszym kompleksem azotowym w Europie.