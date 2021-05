W przypadkach niekorzystnych zjawisk atmosferycznych pomoc rolnikom jest niezbędna

21 maja podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli odbyła się debata na temat poważnych skutków niedawnych wiosennych przymrozków dla plantatorów owoców i winorośli z udziałem komisarza Janusza Wojciechowskiego.

W trakcie dyskusji Krzysztof Jurgiel, były minister rolnictwa, a obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego zwrócił uwagę, że w Polsce, na podstawie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, istnieje możliwość przyznawania z budżetu państwa dopłat do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od zdarzeń losowych, takich jak przymrozki.

– Pomoc ta obejmuje kredyty preferencyjne, wsparcie finansowe w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne, odroczenie niektórych płatności ponoszonych przez rolników oraz ulgi w podatku rolnym – mówił Jurgiel.

Eurodeputowany wskazał, że zmiany klimatyczne powodują, iż klęski klimatyczne będą coraz częstsze. Dodał, że w ramach reformy WPR, PE dyskutuje o zmianach w zakresie obecnej rezerwy kryzysowej.

Zdaniem Jurgiela kryzys wywołany przez koronowirusa pokazał, że taka zmiana jest konieczna, by zapobiec ogromnym stratom finansowym ponoszonym przez rolników i pomóc im stanąć na nogi.

Były minister rolnictwa stwierdził, że sytuacja ta była jednak wydarzeniem bezprecedensowym, a susze, przymrozki, powodzie i inne zdarzenia losowe są nieodłącznie wpisane w działalność rolniczą. W związku z tym, Krzysztof Jurgiel stwierdził, że PE powinien być przygotowany na rozwiązanie tego problemu na poziomie unijnym.

– Kwiecień 2021 był w Polsce najzimniejszym od 24 lat. Majowe przymrozki dotknęły rolników w całej Europie, a ich skutki są tragiczne. Przymrozki w tym kluczowym okresie mogą całkowicie zniszczyć całoroczne zbiory w przypadku winogron, czy znacznie pogorszyć jakość jabłek oraz innych owoców i warzyw, co dotyka nie tylko rolników, ale i konsumentów – zauważył nasz eurodeputowany.

Były minister rolnictwa mówił też, że w ramach działań interwencji rynkowej zasadne jest wnioskowanie do Komisji Europejskiej o uruchomienie rezerwy kryzysowej na realizację ustanowionych przez KE środków przeciwdziałania zakłóceniom na rynku w formie aktów wykonawczych na podstawie art. 219 rozporządzenia ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych.

– Apeluję zatem do Komisji Europejskiej, by w przypadkach podobnych klęsk żywiołowych uruchamiano rezerwę kryzysową, by pomóc sadownikom i w efekcie ograniczyć wzrost cen owoców dla konsumentów – podsumował Jurgiel.