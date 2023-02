W Portugalii za dwa tygodnie może zabraknąć pszenicy

Portugalskie Stowarzyszenie Przemysłu Żywnościowego wystosowało ostrzeżenie o możliwości wystąpienia braków podstawowych produktów spożywczych takich jak np. chleb czy makarony. Stowarzyszenia alarmuje, że zapasów wystarczy do marca.

Chleb, makarony, mięso, jajka czy nabiał to podstawowe produkty, których może zabraknąć na portugalskim stole. Ogłoszenie zostało wydane przez Associação Portuguesa dos Industriais de Alimentos Compounds for Animals (IACA), jedno z pięciu stowarzyszeń w sektorze przemysłu spożywczego, zaniepokojone strajkiem pracowników Siloporu (główna portugalska firma zajmująca się rozładunkiem i magazynowaniem towarów).

W przypadku statków z wyładowanym zbożem IACA obawia się, że zagrożone są dostawy podstawowych produktów żywnościowych.

– Najnowsze dane, jakie posiadam, pozwalają nam na wypiek z pszenicy w Silopor tylko do marca, ujawnia Renascença , sekretarz generalny IACA.

Jak mówią obserwatorzy, sytuacja nie byłaby zła gdyby nie fakt, że są opóźnienia w rozładunkach statków i nie ma znaczenia czy to kukurydza, soja, pszenica czy jęczmień, żadne zboże nie jest obecnie rozładowywane.

A bez zbóż sytuacja zwykle się pogarsza, tym bardziej, że w następny poniedziałek zaplanowano 24-godzinny strajk. Pracownicy Spółki Port Silos utrzymają jednak strajk będzie się odbywał co najmniej do końca miesiąca, co powoduje, że sektor rolno-spożywczy przewiduje nową podwyżkę cen i przerwanie dostaw produktów.

Zaniepokojenie zostało wcześniej wyrażone przez IACA wraz z Krajowym Stowarzyszeniem Handlowców i Importerów Zbóż i Nasion Oleistych (ACICO), Portugalskim Stowarzyszeniem Młynarzy (APIM), Portugalską Federacją Stowarzyszeń Drobiu (FEPASA) oraz Portugalskim Stowarzyszeniem hodowców trzody chlewnej (FPAS).

Według tych stowarzyszeń we wspólnym oświadczeniu strajk już powoduje opóźnienia w rozładunku statków z importowanym zbożem, od którego Portugalia jest w ponad 80% zależna w zaopatrzeniu swojego przemysłu w żywność dla ludzi i zwierząt, co ma wpływ na importerów.