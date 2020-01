W POLSCE OTWARTO NAJNOWOCZEŚNIEJSZY OŚRODEK BADAWCZY ZAJMUJĄCY SIĘ UPRAWĄ PASOWĄ

W czwartek, 16 stycznia br. w Śmielinie w województwie kujawsko-pomorskim zostało oficjalnie otwarte Centrum Badawczo-Rozwojowe Agro-Środki-Technika-Technologia, którego misją jest kompleksowe pogłębianie wiedzy na temat pasowej uprawy roli. Twórcą i jednostką prowadzącą Centrum Badawczo – Rozwojowe w Śmielinie jest firma Agro-Land Marek Różniak, natomiast sama inwestycja powstała przy wsparciu udzielonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W obliczu klęsk żywiołowych oraz ocieplania się klimatu światowe rolnictwo stoi przed niezwykłym wyzwaniem – jak przy coraz mniejszej ilości wody i pogarszającym się stanie gleb utrzymać wysoki poziom i jakość produkcji żywności? Odpowiedzią na to jest uprawa pasowa, polegająca na ograniczeniu liczby przejazdów po polu do jednego, w trakcie którego wykonywane są wszystkie czynności agrotechniczne związane z uprawą roli, nawożeniem przedsiewnym i siewem. Jej istotą jest głębokie spulchnianie gleby w wąskich pasach stanowiących łącznie nie więcej niż 1/3 powierzchni pola, na którym pozostaje ponad 50% resztek roślinnych. Uprawa ta łączy w sobie korzystne elementy uprawy tradycyjnej z systemem no-tillage. Centrum Badawczo-Rozwojowe Agro – Środki – Technika – Technologia będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu ośrodków na świecie, specjalizującym się w kompleksowym badaniu i rozwoju tej technologii.

– Naszą misją jest wprowadzanie do rolnictwa technologii opartych na solidnych fundamentach nauki wynikających z systematycznych badań i prac rozwojowych realizowanych przez światowej klasy naukowców i praktyków. W przeciągu trzech lat zamierzamy stworzyć rozwiązania, które zrewolucjonizują branżę rolniczą oraz pozwolą na redukcję nakładów energii i emisji CO2 do atmosfery, a także zminimalizują negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne. Podczas prac bierzemy pod uwagę bieżące warunki glebowe oraz klimatyczne – mówi Marek Różniak, twórca Centrum Badawczo-Rozwojowego.

W laboratoriach Centrum Badawczo-Rozwojowego zespół ekspertów będzie prowadził badania w trzech obszarach: technologii strip-till, zabiegach nalistnych oraz poprawie żyzności gleby, by dostosować technologie i metody uprawy roślin do aktualnych warunków klimatycznych i agrarnych, które wciąż się zmieniają.

Szczegółowe obszary badań i prac rozwojowych zaplanowanych w polskim ośrodku obejmują opracowywanie, doskonalenie, walidację oraz przygotowanie do wdrażania i komercjalizacji innowacyjnych środków do produkcji rolnej, techniki rolniczej i technologii uprawy roślin. W pierwszym obszarze badań eksperci będą doskonalili technologię jednego przejazdu, a także poszerzali gamę uprawianych gatunków roślin i elementów ich technologii oraz czynności agrotechnicznych. W drugim będą prowadzone badania nad zabiegami nalistnymi, m.in. zwiększeniem wydajności roślin i poprawą jakości plonów poprzez opracowanie nowych oraz rozwój istniejących wysokiej jakości preparatów zmieniających właściwości wody do zabiegów agrochemicznych, nawozów dolistnych i biostymulatorów. W trzecim, ostatnim zakresie prac badawczych, eksperci będą opracowywali składy i formuły mikrogranulatów nawozowych do uprawy roślin rolniczych i warzyw polowych oraz określali efekty ich zastosowania w agrotechnice roślin.

Już teraz rozwiązania tworzone w Śmielinie – w szczególności siewniki marki Mzuri – spotykane są na 4 kontynentach. Ambicją Centrum jest wprowadzanie na rynek światowy najnowocześniejszych rozwiązań łączących najwyższą wydajność produkcji rolnej z ekologią – szczególnie w trudnych warunkach agrarnych i pogodowych.

Komunikat prasowy: Agro-Land