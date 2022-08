W pierwszej połowie 2022 roku zaimportowaliśmy dwa razy więcej zbóż niż rok wcześniej

Od stycznia do czerwca z Polski wyeksportowano łącznie 3,98 mln ton zbóż. W analogicznym okresie zeszłego roku było to 4,5 mln ton, co oznacza spadek o 11,6 proc. rok do roku. Przeszło dwukrotnie wzrósł z kolei import zbóż.

Pomimo mniejszej ilości wyeksportowanego zboża wartość eksportu znacznie wzrosła dzięki znacznie wyższym cenom, sprzedaliśmy bowiem zboża o łącznej wartości 1,338 mld złotych, co oznacza wzrost o 37 proc. wobec pierwszego półrocza zeszłego roku.

W porównywanych okresach przeszło dwukrotnie wzrósł import zbóż – do 1,21 mln ton, co oznacza wzrost o 104 proc. Wartość importu wyniosła 448,985 mln euro.

– Spadek eksportu i wzrost gwałtowny importu (kukurydza z Ukrainy) pogorszył saldo wymiany handlowej wyrażonej w tonach w I półroczu 2022 roku. Nadal jednak nasz eksport zbóż (3,98 mln ton) zdecydowanie przewyższa import (1,21 mln ton) – informuje e-WGT.

– Kukurydza stanowiła w I półroczu aż 1/2 naszego eksportu ziarna. Połowa eksportowanej kukurydzy trafiła do Niemiec a druga połowa do pozostałych krajów UE i Wielkiej Brytanii – czytamy w serwisie e-WGT.

Drugie miejsce pod względem eksportu zajęła pszenica (1,317 mln ton, – 35 proc. r/r), która trafiała głównie do Niemiec, Arabii Saudyjskiej, Maroka, RPA i Mozambiku.