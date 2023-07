W piątek rozmowy w sprawie umowy zbożowej, cena pszenicy w dół. Duża podaż z Australii

Wczorajsze sesje po obu stronach Atlantyku zakończyły się spadkami cen zbóż. Unijna pszenica nadal przegrywa konkurencję przede wszystkim z ziarnem z Rosji, jednak dużą podaż na rynku stanowi ziarno z Rumunii.

Cena pszenicy na Matif spadła wczoraj o 2,75 EUR/t do 229,25 EUR/t. Za oceanem cena spadła o 8,5 ct/bu do 649,5 ct/bu (218 EUR/t).

W piątek ma się odbyć spotkanie prezydenta Zełenskiego z prezydentem Erdoganem; politycy mają rozmawiać m.in. o przedłużeniu umowy zbożowej, po czym Erdogan ma za odbyć rozmowę telefoniczną z Putinem.

W zeszłym tygodniu Rosja wyeksportowała 750 tys. ton pszenicy, co jak zauważa serwis Kaack, jest jak na tę porę ilością bardzo dużą. W tygodniu zakończonym 29 czerwca USA zanotowały sprzedaż eksportową na poziomie ponad 405 tys. ton. To znacznie więcej niż spodziewali się analityce, jednak i tak amerykański eksport całkowity był o 35% niższy r/r. Ważnym graczem na rynku jest Australia, która wyeksportowała w maju 3,3 mln ton pszenicy, zaś od 1 października do 22 czerwca ma to być już łącznie 19,5 mln ton; o 3,9 mln ton więcej r/r. Do końca września może to być niebagatelne 30 mln ton.

Odreagowały ceny rzepaku; jego cena wzrosła na Matif w poniedziałek o 10,25 EUR/t do 450 EUR/t. Impuls do wzrostów dały m.in. rosnące ceny oleju palmowego w Malezji.

Cena kukurydzy pozostała niemal bez zmian. Na Matifie spadła o 1 EUR/t do 225,25 EUR/t.

