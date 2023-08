W piątek na giełdy powróciły podwyżki cen zbóż. Można spodziewać się podwyżek cen rzepaku w kraju

Piątek upłynął pod znakiem podwyżek na światowych giełdach towarowych. Po serii spadków zyskała wreszcie pszenica, choć najbardziej wzrosła cena rzepaku.

Pszenica w kontraktach na wrzesień zdrożała na paryskim Matifie o 3,25 EUR/t do 235,25 EUR/t (1,4%). Za oceanem skala była nieco mniejsza, ponieważ cena pszenicy w kontraktach lipcowych wzrosła o 6 centów za buszel do 633 ct/bu (211,26 EUR/t).

Cena rzepaku wzrosła wczoraj w kontraktach na listopad o 14 EUR/t do 473,75 EUR/t (3,05 EUR/t). Podwyżka ta z pewnością przełoży się na ceny w kraju, które już wczoraj w przypadku najwyższej stawki zbliżyły się do 2 tysięcy złotych za tonę.

Kukurydza na Matifie wczoraj drożała w kontraktach sierpniowych o 4,75 EUR/t do 230 EUR/t, jednak cieszący się największym zainteresowaniem kontrakt listopadowy staniał o 1,25 EUR/t do 228,25 EUR/t. Za oceanem kukurydza zdrożała o 3,5 ct/bu do 484,25 ct/bu (173,16 EUR/t).