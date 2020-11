W październiku spadek sprzedaży nowych ciągników rolniczych

Jak informuje agencja Martin & Jacob, 766 nowe ciągniki rolnicze zostały zarejestrowane w październiku. Jest to gorszy wynik niż przed miesiącem oraz przed rokiem w tym samym okresie. Sprzedaż nowych maszyn w całym 2020 roku nadal jest jednak na wyraźnym plusie w stosunku do 2019.

Spadek sprzedaży w odniesieniu do października 2019 wyniósł 63 sztuki. Jednak ważniejszy wskaźnik pokazujący kondycję rynku ciągników rolniczych to sprzedaż całoroczna. Tutaj nadal rynek jest na wyraźnym plusie. Do końca października zarejestrowano 9896 nowych ciągników czyli więcej niż w całym 2019 roku. Różnica wynosi 1224 traktory, co daje ponad 17-proc. wzrost.

Po raz pierwszy w tym roku największą miesięczną sprzedaż uzyskała marka John Deere. 165 sztuk nowych maszyn to lepiej niż przed miesiącem. Jednocześnie pozwoliło to firmie przekroczyć barierę 1000 sprzedanych traktorów w roku. John Deere sprzedał w tym roku dokładnie 1083 nowe maszyny co stanowi ponad 13-proc. udział w rynku – drugi największy.

Kubota była drugą marką o największej sprzedaży w październiku. Rolnicy zarejestrowali 103 nowe traktory, co było wynikiem lepszym od ubiegłorocznego o 13 sztuk. Kubota prezentuje się w tym roku zdecydowanie lepiej. Firma sprzedała od stycznia 981 maszyn, co jest wynikiem lepszym od tego z 2019 roku o 20% (+ 163 szt.)

Niewiele mniej zarejestrowanych nowych maszyn, bo 101 sztuk, miało na sobie logo marki New Holland. W tym miesiącu niebieskie ciągniki z koncernu CNH sprzedawały się minimalnie słabiej niż przed rokiem ( -6 szt.) jednak całościowy obraz jest dla firmy bardzo dobry. Jak dotąd ciągniki New Holland zostały sprzedane w ilości 1550 sztuk, co stanowi blisko 19% rynku oraz jest wynikiem lepszym od ubiegłorocznego o 27% (+328 szt.)

Najczęściej kupowany model w październiku ot John Deere 6155M

John Deere 6155M to najczęściej kupowany ciągnik rolniczy w październiku . Został zarejestrowany w liczbie 32 sztuk, o 17 sztuk więcej niż przed rokiem. Drugi model o największej sprzedaży to również ciągnik John Deere. Jest to model 6195M, którego sprzedaż wyniosła 24 sztuki, aż o 21 sztuk więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Obie maszyny John Deere zdecydowanie prowadzą również, kiedy zestawimy ją

z konkurencją w podobnym zakresach mocy. W segmencie 150-199 KM trzecie miejsce zajmuje również ciągnik John Deree 6175M (4 najpopularniejszy ciągnik października), a najbliższy konkurent to Valtra T174E, która sprzedała się w liczbie 10 sztuk

Sprzedażowe podium uwzględniające modele o największej sprzedaży zamyka Zetor Major 80 CL. Ten wiodący model dla Zetora sprzedał się w tym roku w liczbie 230 sztuk i nie ma sobie równych. Sprzedaż październikowa to 20 sztuk.

Klasyfikacja prawdopodobnie uległaby zmianie, gdybyśmy uwzględnili ciągniki nowe kupione za granicą. Tutaj prym wiedzie marka Belarus (do września włącznie 792 sprzedane ciągniki), jednak dane o tej kategorii pojawią się dopiero niebawem.