W ostatnim miesiącu mocno wzrosły notowania rzepaku. Cena pszenicy spadała

W porównaniu do cen z 7 grudnia 2021, 7 stycznia cena rzepaku na paryskiej giełdzie MATIF wzrosła aż o 18,9 proc., osiągając 828 EUR/t. Daje to wzrost o 131,75 EUR/t. Nieznacznie, ale jednak, spadła w tym czasie cena pszenicy.

Cena pszenicy spadła o 2,1 proc., czyli o 6 EUR/t, osiągając poziom 274,25 EUR/t. Spadłą również cena kukurydzy, chociaż bardzo nieznacznie, bo o 0,8 proc., co daje 0,8 EUR/t.

Nieco inaczej przedstawia się sprawa za oceanem; tam skala spadku ceny pszenicy była większa niż w Europie i wynosiła na Chicago Board of Trade 5,1 proc. Zyskiwała z kolei kukurydza, której wartość wzrosła w skali miesiąca o 3,5 proc. Rosła także cena soi, aż o 12,1 proc.

– Pszenica ma za sobą spadkowy tydzień. Dla amerykańskiego kontraktu na pszenicę SRW był to piąty z kolei tydzień zamknięty na minusie, a dla unijnej pszenicy szósty z rzędu tydzień ze stratami. W ciągu tygodnia oba kontrakty spadły na nowe – kilkumiesięczne minima, ale piątkowe odbicie ograniczyło skalę tygodniowej przeceny do ok. 1,5 proc. – informuje e-WGT.

– Uczestnicy rynku oczekują, że w publikowanym w poniedziałek (10.01.2022) raporcie, USDA obniży prognozy światowej produkcji soi i kukurydzy, ale kolejny już raz podniesie globalne zbiory pszenicy czytamy na stronie e-WGT.

Mniejsza niż w Europie była skala wzrostu ceny rzepaku. Canola w Winnipeg kosztowała zaledwie o 3,1 proc. więcej niż miesiąc wcześniej.