Na dzień 10 stycznia 2019 roku w Warszawie, w godzinach 11-14; zostało zaplanowane zgromadzenie Wojewódzkich Izb Rolniczych pod hasłem „W obronie interesów rolników”. Jak podkreśla samorząd rolniczy celem zgromadzenia jest zasygnalizowanie aktualnego stanu polskiego rolnictwa.

– Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza organizuje transport rolników w dniu 10 stycznia do Warszawy. Rolnicy zainteresowani udziałem w zgromadzeniu powinni zgłaszać się (mailowo/telefonicznie) do biur terenowych W-MIR w Bartoszycach, Elblągu, Giżycku, Nowym Mieście Lubawskim, Olecku i Szczytnie lub do biura W-MIR w Olsztynie do dnia 8 stycznia, do godziny 14.00 – informuje WMIR.

Źródło: WMIR