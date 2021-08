W obronie interesów rolników

W związku z pojawiającymi się doniesieniami o problemach z wypłatą II raty pomocy w ramach poddziałań premiowych PROW 2014 2020 („Premia dla młodych rolników” oraz „Restrukturyzacja Małych Gospodarstw”) Krajowa Rada Izb Rolniczych apeluje do ministra rolnictwa o wydanie stosownej interpretacji prawa dla ARiMR, aby rolnicy nie musieli dokonywać zwrotów pomocy, ponieważ cel pomocy został osiągnięty.

– Do Oddziałów Regionalnych ARiMR zaczynają wpływać wnioski o płatność II raty pomocy w ramach poddziałań „Premia dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja Małych Gospodarstw”. Są to zobowiązania podjęte podczas pierwszych naborów z lat 2017 i 2018. Rolnicy otrzymują informacje, że pomoc nie może zostać wypłacona, a I rata pomocy podlega windykacji. ARiMR w przypadku „Premii dla młodych rolników” powołuje się na 24 pkt 4 ppkt l, który stanowi, że I rata pomocy podlega zwrotowi w 100 proc. w przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w 22 pkt 4, lit. a, tj. prowadzenia gospodarstwa zgodnie ze strukturą produkcji, o której mowa w 6 ust. I pkt 2 lit. b. Jak czytamy w rzeczonym artykule struktura produkcji uwzględnia rodzaj i powierzchnię upraw, lub strukturę produkcji zwierzęcej, uwzględniające rodzaj i liczbę zwierząt gospodarskich. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku Restrukturyzacji Małych Gospodarstw, gdzie ARiMR powołuje się na 20 pkt 4 ppkt l, który odsyła nas do 18 pkt 2 lit. a, a następnie do 3 ust. I pkt 2 lit. B – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

ARiMR w celu ustalenia spełnienia wymogu utrzymania struktury produkcji odnosi się jedynie do wskaźników ujętych w tabeli 25. Biznesplanu (dotyczy zarówno „Premii dla młodych rolników” jak i „Restrukturyzacji Małych Gospodarstw”), gdzie na podstawie danych dot. zasiewów i produkcji zwierzęcej w roku bazowym i docelowym określany jest typ rolniczy gospodarstwa oraz jego kierunek produkcji.

– Bardzo często nawet niewielka zmiana w strukturze zasiewów lub ilości zwierząt skutkuje zmianą kierunku produkcji, która nie wpływa w istotny sposób na prowadzenie gospodarstwa, a ma bardzo poważne konsekwencje w rzeczonej sprawie. Jednocześnie należy zaznaczyć, że zgłaszający się z tym problemem rolnicy spełniają wszystkie pozostałe do uzyskania płatności II raty pomocy, prowadzą gospodarstwo zgodnie z założeniami Biznesplanu oraz poczynili inwestycje zgodnie z prowadzoną produkcją. Co więcej zmiany struktury zasiewów w ich gospodarstwach nie dotyczą i nie mają wpływu na podjęte zobowiązania, a jedynie wynikają z możliwości uprawy, obecnej koniunktury lub też prowadzenia prawidłowego płodozmianu – dodaje Szmulewicz.

Według samorządu rolniczego problem ten nie dotyczy jedynie pojedynczych przypadków, a można spodziewać się kolejnych wraz z napływającymi wnioskami o płatność II raty pomocy z kolejnych naborów poddziałań.

– Stąd też należy zadać pytanie, czy ARiMR powołując się na rzeczone artykuły, które co należy dodać nie wskazują precyzyjnie do jakich wskaźników należy się odnieść podczas oceny zachowania struktury produkcji, nie dokonuje nadinterpretacji pewnych zapisów rozporządzeń na niekorzyść rolników – podsumowuje prezes KRIR.