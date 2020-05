W obronie interesów polskich rolników

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o przeanalizowanie skutków przyjętej przez Komisję Europejską strategii „Od pola do stołu” oraz ochronę konkurencyjności polskiego rolnictwa wobec ww. strategii.

Komisja Europejska 20 maja 2020 roku przyjęła dwie strategie, które w bezpośredni sposób dotyczą rolników: „Strategię różnorodności biologicznej” oraz strategię „Od pola do stołu”, których zadaniem jest budowanie zdrowego i zrównoważonego systemu żywności.

Wśród celów strategii „Od pola do stołu” jest:

zmniejszenie stosowania i ryzyka dotyczącego pestycydów chemicznych o 50% oraz stosowania niebezpiecznych pestycydów o 50% do 2030 r.,

zmniejszenie start składników pokarmowych o co najmniej 50% przy jednoczesnym zapewnieniu, że nie doszło do pogorszenia żyzności gleby. Ograniczy to stosowanie nawozów o co najmniej 20% do 2030 r.,

zmniejszenie sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych przeznaczonych dla zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych o 50% do 2030 r.

przeznaczenie do 2030 r. co najmniej 25% gruntów rolnych na rolnictwo ekologiczne.

– Ambitne cele przyjęte w strategii dla rolnictwa europejskiego, niestety oprócz celów środowiskowych będą miały ujemne skutki w produkcji rolniczej. Wpłynie to na konkurencyjność europejskiego rolnictwa, które stoi obecnie w obliczu wyzwań spowodowanych epidemią COVID-19, zmianami klimatu i konkurencji ze strony takich państw jak Ukraina czy kraje Ameryki Północnej i Południowej, które nie muszą się stosować do wysokich norm produkcji żywności. Europejska produkcja rolnicza zmniejszy się, przez co zmniejszą się dochody rolników – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Dlatego samorząd rolniczy domaga się do rządu RP obrony interesów polskich rolników w ramach prac w instytucjach Unii Europejskiej i zapewnienia stopniowego dochodzenia wyznaczonych w strategii celów oraz finansowego wsparcia rolnictwa w związku z ograniczaniem de facto produkcji.

KRIR wnioskuje również o przygotowanie przez Państwowe Instytuty Naukowe szczegółowej analizy wpływu zapadłych decyzji pod kątem skutków ekonomiczno-społecznych dla gospodarstw rolnych, branży rolno-spożywczej oraz wzrostu cen żywności.