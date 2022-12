W nowej WPR będą pieniądze na maszyny do uprawy uproszczonej, precyzyjnego nawożenia i ochrony roślin

W nowej WPR na lata 2023-2027 nie mogło zabraknąć środków na realizację zadań przyczyniających się do ochrony środowiska i klimatu. W ramach tych środków będzie można m.in. zakupić maszyny i urządzenia do uprawy bezorkowej, ale nie tylko.

Program ten będzie miał za zadanie ochronę zasobów naturalnych oraz klimatu poprzez wsparcie inwestycyjne. Ułatwić to ma gospodarstwom rolnym spełnianie warunków technicznych w zakresie ograniczania presji rolnictwa na środowisko naturalne.

Wsparcie dotyczy doposażenia gospodarstw w nowoczesny sprzęt i technologie, w tym rozwiązania cyfrowe pozwalające skuteczniej realizować ekoschematy oraz zobowiązania rolno – środowiskowe.

W skład tych inwestycji będą mogły wchodzić zakupy, budowa maszyn lub instalacji do niskoemisyjnego/precyzyjnego stosowania nawozów czy ŚOR lub też do mechanicznej/biologicznej ochrony czy pielęgnacji roślin, a także przechowywania nawozów mineralnych lub niskoemisyjnego utrzymania zwierząt.

Ciekawym podpunktem jest również ochrona gleb i bioróżnorodności w ramach której będzie można wnioskować o dofinansowanie zakupu maszyn do uprawy bezorkowej, siewu pasowego, wysiewu poplonów czy też zbioru biomasy.

Ponadto premiowane będą rozwiązania adaptujące do zmian klimatu takie jak np. siatki przeciwgradowe, systemy zarządzania, inwestycje odpowiedni mikroklimat w budynkach gospodarskich czy wodopoje dla zwierząt.

W przypadku tych działań beneficjentem może być rolnik lub grupa rolników i w zależności od tego różna będzie intensywność pomocy. W przypadku jeśli wnioskował będzie rolnik to będzie mógł liczyć na zwrot 65 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku grupy rolników będzie to 80 proc. zwrotu do maksymalnie 200 tys. zł.

Co ważne, inwestycje będą musiały być uzasadnione wielkością produkcji prowadzonej w gospodarstwie, adekwatne do panujących w nim warunków gospodarowania oraz racjonalne pod względem kosztów.