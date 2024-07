W nadchodzącym sezonie pamiętaj o siarce. Siarka wpływa na jakość roślin

Nawożenie siarką wpływa nie tylko na zwiększenie plonów roślin poprzez poprawę efektywności wykorzystania azotu, ale również na parametry jakościowe plonu.

Zastosowanie siarki ma zasadnicze znaczenie w przypadku roślin charakteryzujących się dużymi potrzebami w stosunku do tego makroskładnika, a mianowicie roślin krzyżowych i bobowatych. Rośliny krzyżowe wykazują dużą wrażliwością na niedobór siarki w glebie, co wynika głównie z wpływu siarki na syntezę olejków gorczycznych.

Zastosowanie nawożenia siarką, zwłaszcza przy odpowiednim nawożeniu azotowym, zwiększa zawartość tłuszczu w nasionach roślin oleistych. Dodatkowo siarka zwiększając plon nasion rzepaku wpływa na wzrost całkowitej wydajności tłuszczu z uprawy. Nawożenie siarką poprawia także wartość odżywczą oleju, poprzez wzrost udziału nienasyconych kwasów tłuszczowych.

Istotnym wyznacznikiem jakości ziarna pszenicy jest stosunek azotu do siarki, który w zależności od zastosowanego nawożenia mieści się w przedziale od 12:1 do 15:1. Przy zachwianiu proporcji pomiędzy azotem i siarką w ziarnie pszenicy dochodzi do pogorszenia parametrów jakościowych, w efekcie nagromadzenia w nim niebiałkowych form azotu, takich jak azotany i amidy.

W uprawie pszenicy nawożenie siarką wpływa na zwiększenie zawartości białka i glutenu w ziarnie, co związanie jest z udziałem siarki we frakcjach glutenu, między innymi w aminokwasach zawierających siarkę. O wartości wypiekowej mąki pszennej i jej przydatności do wytwarzania makaronów decyduje wodochłonność i wydajność oraz ilość i jakość glutenu.

Składniki glutenu łączą się ze sobą różnymi wiązaniami, między innymi zawierającymi siarkę, dzięki czemu gluten tworzy zwartą sieć, która warunkuje strukturę ciasta. Obecność składników zawierających siarkę we frakcji glutenu korzystnie wpływa na fizyczne cechy ciasta, w tym na elastyczność oraz odporność na rozciąganie. Korzystne działanie siarki związane jest z tworzeniem mostków dwusiarczkowych pomiędzy sulfhydrylowymi grupami cysteiny, które odpowiadają za łączenie się frakcji glutein.

Zawartość glutenu w mące jest ściśle związana z zawartością białka w ziarnie pszenicy. Nawożenie pszenicy siarką wpływa na odpowiedni rozwój bielma, jak również wydłużenie czasu nagromadzania białka w ziarnie, zwiększając jego zawartości. Budowa bielma oddziałuje na jakość przemiałową i wypiekową ziarna pszenicy. Siarka podnosi wartość żywieniową ziarna pszenicy, wpływa na zawartość aminokwasów, a także na jakość i skład kompozycyjny białka. Nawożenie siarką zwiększa udział ziaren szklistych, co odgrywa ważną rolę w młynarstwie i piekarnictwie.

Nawożenie siarką poprawia także parametry jakościowe ziarna jęczmienia i korzeni buraka cukrowego. Przy aplikacji siarki w ziarnie jęczmienia zwiększa się koncentracja metioniny i cysteiny oraz obniża się stosunek azotu do siarki.

Z kolei przy niedoborze tego makroskładnika zmniejsza się koncentracja hordein, które stanowią typowe białka ziarna jęczmienia. W korzeniach buraka cukrowego nawożenie siarką zwiększa zawartość sacharozy oraz ogranicza kumulację niebiałkowych związków azotowych. Z kolei w uprawie ziemniaka wniesienie siarki zwiększa zawartość skrobi, karotenu i witaminy C w bulwach.