W maju firmy miały takie problemy z zakupem pszenicy paszowej, że potrzebny był import z Niemiec. Marciniak na Polish Grain Day 2024

Skoro zapasy zbóż są tak wysokie, to dlaczego rolnicy nie chcieli skorzystać z dopłat? Ja będąc rolnikiem na pewno bym chciał skorzystać z tej dopłaty 300 zł i sprzedać te swoje zapasy, a w maju firmy miały olbrzymie problemy z kupnem tych zbóż. Na tyle duże te problemy były, że potrzebny był import pszenicy paszowej z Niemiec – mówił dziś podczas Polish Grain Day 2024 Mirosław Marciniek, analityk Info Grain.

Jednocześnie Marciniak zakwestionował prognozy, wg których zapasy końcowe zbóż w Polsce miałyby wynosić ponad 8 mln ton.

– Zazwyczaj to my do Niemiec wywozimy pszenicę czy kukurydzę. W tym momencie to my przywozimy tą pszenicę, bo staliśmy się tak drogim rynkiem. I tak naprawdę rynek zweryfikował te szacunki zapasów. Te nadmierne zapasy, o których od wielu miesięcy się mówi, że trzeba je wywozić, robić miejsce w magazynach. Tak naprawdę tych zapasów nie mamy – wskazuje Marciniak.

– Ja byłem też wczoraj, przedwczoraj na spotkaniach z rolnikami na południu Polski, rozmawiałem o tych zapasach i wszyscy się uśmiechali mówiąc, że zapasów już nie mają. Jeżeli są zapasy, to są zapasy, które są w dużych, silnych gospodarstwach towarowych, które już skorzystały z tych dopłat, bo tam są limity do pierwszych 300 ha, całą resztę zostawiają do żniw – dodawał specjalista.