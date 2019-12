W listopadzie zarejestrowano 658 ciągników

W listopadzie wydano tablice do 658 nowych ciągników rolniczych. Zarejestrowano ich o 17,29% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W porównaniu do października 2019, liczba rejestracji zmniejszyła się jednak o 20,63%.

– Mimo słabszych wyników sprzedaży w listopadzie, wolumen rejestracji nowych ciągników jest na miesiąc przed końcem roku o 245 sztuk wyższy niż przed rokiem. W ubiegłym roku wynosił w okresie od stycznia do listopada 7466 sztuk. W 2019 jest to 7711 sztuk. Czy uda się zamknąć ten rok z lepszym wynikiem, pokaże oczywiście czas. Mając jednak na uwadze wysoki wolumen sprzedaży w grudniu 2018, który wyniósł wówczas 1394 ciągniki, jest to jak najbardziej możliwe – mówi Tomasz Rybak z firmy Martin & Jacob.

Zmiany na podium sprzedaży

Listopad należał do marki Kubota. Wydano tablice do 112 ciągników z jej logo, co przełożyło się na pozycję lidera sprzedaży nowych ciągników w tym miesiącu. Wynik Kuboty jest o 24% lepszy niż w październiku oraz o 62% lepszy niż w listopadzie ubiegłego roku. Na drugim miejscu znalazł się New Holland z wynikiem 109 rejestracji. Dla włoskiej marki oznacza to 2-procentowy wzrost w stosunku do października oraz 5-procentowy spadek w porównaniu do listopada 2018. Trzecie miejsce zajął Deutz-Fahr, z wynikiem 82 rejestracji (8% mniej niż październiku, 30% więcej niż w listopadzie 2018).

Jakie modele wybierano najczęściej?

Najczęściej rejestrowanym modelem ciągnika w listopadzie był Deutz-Fahr 5110 G. Wydano tablice do 17 ciągników o tym oznaczeniu. Na drugim miejscu znalazła się Kubota L2501 z liczbą 16 rejestracji. Czołówkę zamknął czeski Zetor Major 80 CL. Właścicieli znalazło 15 takich ciągników.

Sprzedaż ciągników w regionach

Podobnie jak w ubiegłym miesiącu, najwięcej nowych ciągników zarejestrowali odbiorcy z Mazowsza. W listopadzie sprzedano ich na Mazowszu 101, o 17% mniej niż w październiku i o 9% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na drugim miejscu znalazło się województwo łódzkie. 77 rejestracji w łódzkim to wynik identyczny jak październiku. Oznacza on także wzrost o 57% w stosunku do listopada 2018. Trzecim największym rynkiem okazało się w listopadzie województwo lubelskie, gdzie zarejestrowano 75 nowych ciągników. Lubelski rynek w porównaniu do października skurczył się o 17%, pozostaje jednak większy o 39% niż w listopadzie 2018.

*Każdorazowo gdy w materiale jest mowa o sprzedaży ciągników rolniczych, należy ją rozumieć jako sprzedaż mierzoną liczbą rejestracji.

Informacja prasowa: Martin&Jacob