W lipcu wyhamowały spadki sprzedaży na rynku nowych ciągników

Ubiegły miesiąc przyniósł niewielką poprawę w sprzedaży nowych ciągników, gdyż patrząc rok do roku w lipcu zarejestrowano o 17 ciągników więcej, a spadek sprzedaży od początku roku przekracza obecnie nieco ponad 18 proc. w porównaniu z ponad 21 proc., które notowane były do czerwca br.

Według najnowszych danych jakie zebrała Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń rolniczych w lipcu br. zarejestrowano 712 szt. nowych ciągników rolniczych. To 17 szt. więcej rejestracji niż w lipcu 2023 roku. Natomiast od początku roku zarejestrowano 4574 szt. nowych ciągników i jest to 1021 szt. mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku, co daje spadek na poziomie 18,2 %.

Nie ma zmian jeśli chodzi o pierwszą piątkę w sprzedaży nowych ciągników i to nadal John Deere utrzymuje pozycje lidera. Od stycznia do końca lipca br. zarejestrowano 693 szt. ciągników tej marki. Jest to o 272 szt. mniej niż przed rokiem. Udziały rynkowe marki John Deere za siedem miesięcy 2024 roku wynoszą 15,2%.

Kubota zajmuje drugie miejsce i notuje 558 szt. zarejestrowanych maszyn. To o 71 szt. mniej niż przed rokiem. To pozwoliło na osiągnięcie 12,2% udziałów rynkowych.

New Holland zajmuje trzecie miejsce. Zarejestrowano 550 szt. ciągników tej marki, to o 307 szt. mniej niż rok wcześniej. Udziały rynkowe marki New Holland to 12,0%.

Deutz Fahr zajmuje czwarte miejsce, zarejestrowano 384 szt. nowych ciągników, to o 119 sztuk mniej niż przed rokiem. Udziały rynkowe Deutz Fahr po siedmiu miesiącach roku to 8,4%.

Na piątym miejscu, tak jak przed miesiącem, znajduje się marka Case IH z 345 rejestracjami. Jako jedyna marka z pierwszej piątki notuje wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 22 szt. Udziały tej marki w okresie styczeń-lipiec 2024 roku to 7,5%.

W poszczególnych kategoriach mocy również nie widać wielkich przetasowań i tak jak miesiąc wcześniej to Kubota po siedmiu miesiącach 2024 roku jest liderem w najniższych kategoriach mocy do 50 KM. W kategoriach 51-100 KMliderem jest New Holland, a w kategorii 101-140 KM liderem jest Deutz Fahr. W najwyższych kategoriach mocy, powyżej 140 KM pierwsze miejsce zajmuje John Deere.

Niewielkie zmiany widać natomiast w najchętniej wybieranych przez rolników modeli traktorów i tak w okresie styczeń-lipiec 2024 roku najpopularniejszym modelem ciągnika był model John Deere 6155M, którego zarejestrowano 105 szt. Na drugą pozycją spadł model Farmtrac Tractors Europe 26 4WD z ilością 90 szt.

Deutz-Fahr – model 5080 D Keyline zajmuje trzecią pozycję z ilością 73 szt. Na czwarte miejsce awansuje New Holland T5.90S – zarejestrowano 70 szt. tych maszyn. Piątkę zamyka Case IH Puma 150 z 62 szt. zarejestrowanymi maszynami.

Źródło: PIGMiUR