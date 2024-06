W Japonii rolnictwem zajmują się cudzoziemcy

Rodzinne gospodarstwa w Japonii odchodzą w przeszłość. W latach 2010–2020 liczba rolników – Japończyków spadła o ponad 360 000, podczas gdy liczba rolników urodzonych za granicą wzrosła dwukrotnie.

Serwis NHK World Japan podaje, że w Japonii zamiera rodzinne, japońskie rolnictwo. Powodem jest starzenie się rolników i brak zastępowalności w gospodarstwach. Na miejsce Japończyków wchodzą cudzoziemcy, których liczba wzrasta w oszałamiającym tempie.

Japończycy nie chcą oddawać ziemi

Japoński serwis przytacza przykład Peruwiańczyka Victora Zambrano Rumayna, który przybył do Japonii 30 lat temu i, pomimo braku doświadczenia, postanowił zająć się rolnictwem. Rumayana miał problem z wydzierżawieniem ziemi, ponieważ lokalni rolnicy traktowali go jak intruza, grożąc nawet policją. W końcu udało mu się zabezpieczyć działkę o pow. 500 m2, na której pokazał, co potrafi zrobić z ziemią.

Peruwiańczyk w Japonii zatrudnia Indonezyjczyków

Widząc efekty pracy japońscy rolnicy przekonali się do Peruwiańczyka. W efekcie obecnie Rumayana gospodaruje na 15 hektarach i, co może dziwić, zatrudnia aż 19 pracowników – w większości stażystów z Indonezji…

Utrata gospodarstw rodzinnych to dobry znak dla branży?

Sasaki Yuji, partner biznesowy Zambrano, sprzedaje maszyny rolnicze. Mówi, że Peruwiańczyk wywarł pozytywny wpływ. „Wygląda na to, że inni rolnicy tutaj rywalizują, aby go dogonić” – mówi Sasaki. „Myślę, że wejście obcokrajowców do rolnictwa to dobry znak dla branży” – czytamy w NHK World Japan.