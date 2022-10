W Indiach w wypadkach z udziałem ciągników ginie ponad 10 osób dziennie. Dlaczego?

W zeszłym roku w Polsce wśród kierujących i pasażerów ciągników znalazły się 93 ofiary wypadków drogowych, z czego 15 to ofiary śmiertelne. To jednak nic w porównaniu do tego, co dzieje się w Indiach, gdzie ubiegłym roku w wypadkach drogowych zginęło 3899 osób – kierowców i pasażerów ciągników rolniczych.

Daje to statystycznie 10,68 ofiary dziennie. Ginący w wypadkach Hindusi to zazwyczaj pasażerowie przewożeni na agregowanych z ciągnikami przyczepach. Sam fakt przewożenia ludzi na przyczepach to jedno. Ponadto w wielu przypadkach przyczepy te to samoróbki, produkowane są bez zachowania jakichkolwiek standardów. Najczęściej nie mają one ani układu hamulcowego, ani świateł ostrzegawczych.

– Ostatnie dwa incydenty z udziałem traktorów w Uttar Pradesh, w których zginęło 36 osób, ponownie uwypukliły potrzebę wprowadzenia lepszych standardów dla przyczep ciągnikowych – informuje Economic Times.

Niestety przewożenie osób na tego typu prowizorycznych przyczepkach to nadal bardzo popularna w Indiach forma transportu, a próby wprowadzenia regulacji prawnych w tym zakresie kończyły się już oporem różnych grup, stąd na zmiany w najbliższym czasie nie ma co liczyć. Na radykalne zmniejszenie liczby ofiar wypadków z udziałem ciągników niestety też…