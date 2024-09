W handlu głównie mokra kukurydza: Ceny zbóż 24.09.2024

Początek nowego tygodnia nie przynosi zbyt wielkich ruchów cenowych, a w związku z tym, że trwają kukurydziane żniwa, to obrót innymi zbożami schodzi na dalszy plan. Ja zatem wyglądają ceny zbóż na 24.09.2024 r.?

Rolnicy bardzo niechętnie pozbywają się posiadanych zapasów zbóż i do skupów w większości trafiają raczej symboliczne ilości innych niż kukurydza zbóż. Skupujący z którymi rozmawiamy mówią, że z pewnością jednym z powodów jest niesatysfakcjonująca cena, ale duży wpływ ma również wyczekiwanie do początku roku, gdyż rolnicy liczą, że sprzedając zboża po 1 stycznia być może uda się otrzymać dodatkowe dopłaty do zbóż jak w tym roku.

Jednak to czy będą dopłaty jest pod dużym znakiem zapytania i może dojść do sytuacji, że tych dopłat jednak nie będzie. Na chwilę obecną trudno cokolwiek na ten temat jednak powiedzieć, gdyż z Ministerstwa Rolnictwa zajętego pomocą dla rolników, którzy ucierpieli podczas powodzi, nie ma żadnych sygnałów odnośnie pomocy dla producentów zbóż.

Ceny na dzień 24.09.2024 r.: