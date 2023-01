W grudniu zmniejszył się ukraiński eksport zbóż drogą lądową. Nadal duży udział polskiego przejścia granicznego

Jak informuje serwis APK Inform, w grudniu transportem drogowym opuściło Ukrainę 215,5 tys. ton zbóż. To o 26 proc. mniej niż w listopadzie, kiedy to wywieziono 291,8 tys. ton.

W podanej przez serwis ilości 116,8 tys. ton stanowi kukurydza, 86,6 tys. ton to pszenica, a 12,1 tys. ton to jęczmień. Najwięcej zboża wywieziono przez dwa przejścia graniczne – w rumuńskiej miejscowości Siret i polskim Dorohusku, przez które przewieziono 27 proc. kukurydzy, 35 proc. pszenicy i 30 proc. jęczmienia.

Według serwisu APK Inform w sezonie 2022/2023 ukraiński eksport pszenicy spadnie do 13,5 mln ton (-28 proc.), kukurydzy do 23 mln ton (-15 proc.) a jęczmienia do 2,4 mln ton (-28 proc.).