W czwartek spadek ceny pszenicy wyhamował. Na rynku duża niepewność

Wczoraj na paryskim Matifie cena pszenicy spadła, ale bardzo nieznacznie. Na rynku dominuje niepewność dotycząca dalszego przebiegu umowy zbożowej. Ostatnie wydarzanie udowodniły jej niestabilność, ponadto nikt nie wie, co wydarzy się 19 listopada, kiedy to wygaśnie dotychczasowe porozumienie.

Cena pszenicy spadła o 0,5 EUR/t do 340,75 EUR/t.

– W czwartek, sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wystosował bardzo pilny apel do obu stron konfliktu o pełne wdrożenie porozumienia i jak najszybsze jego przedłużenie […]. Niepewność co do dostaw z regionu Morza Czarnego powinna zapewnić ożywienie kursów na Matifie i CBoT – informuje serwis Kaack.

Złe wieści napływają z Argentyny; Giełda Zbożowa w Buenos Aires ze względu na złe warunki pogodowe po raz kolejny obniżyła prognozę zbiorów w tym kraju. Tym razem o 1,2 mln ton do 14 mln ton.

Kurs rzepaku zareagował wczoraj spadkiem (-2,25 EUR/t, 660 EUR/t) na najnowszą prognozę zbiorów w sezonie 2022/2023; Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) poinformowała, że zbiory rzepaku mają wynieść 84,5 mln ton, czyli o 11,5 mln ton więcej niż w zeszłym sezonie.

Na Matifie wzrosła cena kukurydzy, i to dość znacznie, bo o 10,75 EUR/t (346,75 EUR/t).