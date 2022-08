W czwartek notowania zbóż odbiły w górę

Po kilku dniach spadków notowania cen zbóż i oleistych zanotowały wreszcie wzrosty zarówno na paryskim Matifie jak i za oceanem.

Kukurydza w kontraktach na listopad zdrożała wczoraj o 1,87 proc. do 327 euro za tonę i niemal identyczny wzrost widoczny był w Chicago. Cena pszenicy w Paryżu wzrosła o 1,56 proc. do 342,25 euro za tonę, a w Chicago o 2,45 proc. Najbardziej zdrożał rzepak, bo o 2,45 proc. do 648,25 EUR/t. Podobna skala wzrostu wystąpiła w Winnipeg. Za oceanem mocno drożała soja, bo o 3,66 proc.

– Zmienność na rynku pozostaje duża, a notowania amerykańskich i unijnych zbóż oraz nasion oleistych poruszają się w tym tygodniu w trendzie bocznym. Do głosu na przemian dochodzą argumenty prospadkowe (wznowienie ukraińskiego eksportu drogą morską, zagrożenie globalną recesją i konflikt dyplomatyczny na linii USA-Chiny) i prowzrostowe (sucha i gorąca pogoda w Europie Zachodniej i w pasie upraw kukurydzy i soi w USA oraz silny popyt międzynarodowy na zboża, też z UE) – informuje e-WGT.