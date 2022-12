W czwartek ceny zbóż i rzepaku ustabilizowały się po środowych wzrostach

Po wyraźnych, największych od końca października środowych wzrostach ceny pszenicy, kukurydzy i rzepaku na paryskim Matifie poruszały się w czwartek właściwie w trendzie bocznym. Nieco większe spadki widoczne były za oceanem.

Cena pszenicy spadła, ale o zaledwie 0,25 EUR/t do 303,75 EUR/t. Cena kukurydzy wzrosła o 1 EUR/t do 291 EUR/t, zaś rzepaku również o 1 EUR/t do 573,75 EUR/t.

– W Paryżu ceny pszenicy zanotowały niewielkie spadki w ten czwartek w połowie sesji na giełdzie Euronext, podczas gdy kukurydza kontynuowała odbicie. Szczególnie powrót gorącego i suchego klimatu w Argentynie ożywia obawy rynku dotyczące potencjału produkcji kukurydzy w tym kraju. Ukraina również obniżyła swoje szacunkowe zbiory kukurydzy (30% zostało na polach) w tym roku do 22-23 mln ton z 42 mln ton w zeszłym roku – informuje serwis eWGT.

Wg Komisji Europejskiej wzrosnąć ma produkcja kukurydzy w UE z 52,1 wg ostatnich prognoz do 53,3 mln ton obecnie.

W USA nadal kluczowe dla zbiorów mogą być mrozy, których nadejście prognozowane jest bez pokrywy śnieżnej.