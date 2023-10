W Czechach ceny żywności rosną, ale rolnicy zarabiają mniej

Rolnicy czescy zarabiają coraz mniej, podczas gdy ceny żywności w sklepach rosną – informuje Zemědělský Týdeník.

W Czechach ceny płacone rolnikom w dalszym ciągu spadają, podczas gdy konsumpcyjne ceny żywności wręcz przeciwnie, wciąż rosną – twierdzi przewodniczący Związku Rolniczego Republiki Czeskiej Martin Pýcha. Jego zdaniem do paradoksalnej sytuacji dochodzi także z uwagi na to, że produkty rolne stanowią zwykle od 5 do 30 proc. ceny produktów finalnych.

Z danych Czeskiego Urzędu Statystycznego (ČSÚ) wynika, że w pierwszych trzech kwartałach roku ceny produkcji roślinnej spadły o 12 proc., a ceny żywności dla konsumentów wzrosły o 15 proc. Rolnicy zyskali na tym niewiele – np. w roku 2022 w przypadku produktów mącznych za 81 proc. ceny odpowiadali sprzedawcy.

Czescy rolnicy mają też problem z eksportem zbóż, ponieważ na handel wpływa import z Ukrainy. Według Martina Pýchy z Czech eksportuje się mniej więcej taką samą ilość pszenicy jak w poprzednich latach, ale rolnicy nadal mają o około 30 procent więcej.

– Ponadto rośnie import do Czech, głównie z Polski i Ukrainy. W ujęciu finansowym eksport zbóż jest niższy ze względu na niskie ceny – mówi Pýcha.

Czesi zmniejszają też powierzchnię upraw buraka cukrowego i ziemniaka – z powodu niskich cen, i to pomimo wzrostu cen cukru.

Jaki z tego wniosek? Okazuje się, że problem niskich cen surowców rolnych nie jest powodowany działaniami konkretnych partii politycznych. Warto się nad tym zastanowić.