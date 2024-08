W centrum kraju grasuje podpalacz. Podpalił już 3 stogi słomy i wciąż jest groźny

Wszystko wskazuje na to, że w miejscowości Bilno w gminie Kowal w powiecie włocławskim grasuje podpalacz. Wczoraj i dziś podpalono tam już trzy stogi słomy. O czujność apelują lokalni strażacy.

– Zwracamy się do Was z pilnym apelem o wzmożoną czujność w związku z sytuacją w sąsiedniej gminie Lubień Kujawski, szczególnie w miejscowościach Szewo i Bilno. Pojawiły się informacje, że na granicy naszej gminy może działać podpalacz stogów słomy, co stanowi poważne zagrożenie dla naszych upraw i bezpieczeństwa – czytamy w komunikacie OSP KSRG Kłotno przytaczanym przez serwis Kowal w obiektywie.

– Prosimy o szczególną uwagę na nieznane osoby i pojazdy w okolicach Waszych gospodarstw. Zachęcamy do zabezpieczenia stogów słomy i monitorowania swoich terenów. W przypadku zauważenia jakichkolwiek niepokojących sytuacji, natychmiast kontaktujcie się z lokalnymi służbami ratunkowymi oraz informujcie sąsiadów. Współpraca i wzajemna pomoc są kluczowe w tej sytuacji – apelują druhowie z Kłotna.