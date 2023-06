Tak w Bułgarii omijany jest zakaz importu zbóż z Ukrainy

Po wprowadzeniu zakazu importu zbóż jego wysokość zmalała, ale nie ustała. Do Bułgarii ukraińskie zboże wjeżdża ciężarówkami rumuńskimi i mołdawskimi, ale też bułgarskimi – powiedziała w wywiadzie dla Euronews Bułgaria Radostina Zhekova, członek zarządu Krajowego Stowarzyszenia Producentów Zbóż.

Zakaz jest omijany głównie przez firmy rumuńskie i mołdawskie, a ceny zboża w Bułgarii są “szokująco niskie” – powiedziała Zhekova. W związku z tym zboże wyprodukowane w sezonie 2022-2023 po niezwykle wysokich kosztach, będzie sprzedawane ze stratą.

Według ekspertki mimo tego, że podpisane 5 czerwca rozporządzenie przedłużające zakaz do 15 września 2023 r. oznacza, że Europa usłyszała to, co ministrowie rolnictwa i rolnicy powiedzieli, to jednak państwom UE sprzeciwiającym się zakazowi importu brakuje doświadczenia zmierzenia się z tym problemem.

– Mam wielką nadzieję, że głos rozsądku zwycięży – mówi Radostina Zhekova. – W tych pięciu krajach przygranicznych protestowaliśmy, ponieważ sytuacja na rynku była nie do zniesienia, a presja, jaką wywierały te towary, była ogromna. Reszcie państw członkowskich brakuje tego, że w żaden sposób nie odczuły tego ukraińskiego importu.

Dodatkowym problemem Bułgarii jest olbrzymi wzrost importu oleju słonecznikowego.

– Jeżeli do niedawna importowano 15-16 tys. ton miesięcznie, teraz importuje się 10-12 tys. ton tygodniowo – informuje Zhekova w wywiadzie dla Euronews Bułgaria.

Iliya Prodanov, prezes bułgarskiego Krajowego Stowarzyszenia Producentów Zbóż, w wywiadzie dla NOVA ostrzega przed falą bankructw spowodowaną importem oleju słonecznikowego.

– Brakuje wszelkiego rodzaju kapitału obrotowego, koledzy są pod presją, sytuacja jest bardzo trudna. Z pewnością można spodziewać się bankructw – mówi Iliya Prodanov