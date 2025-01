W 2025 r. rolnicy jeszcze bardziej zadłużeni? Ile pszenicy, świń, bydła trzeba sprzedać, żeby kupić saletrę?

W 2025 rok może być bardzo trudny dla rolników. Jest obawa, że popadną w jeszcze większe długi.

Zdaniem ekspertów rok 2025 może nie być najlepszym dla rolników. Doradca restrukturyzacyjny Adrian Parol zwraca uwagę na to, iż często jest tak, że zyski uzyskane w jednym roku rolnicy przeznaczają na spłatę zobowiązań, które zostały zaciągnięte tylko po to, by w ogóle udało się działalność rozpocząć. W drugiej kolejności rolnicy przeznaczają pieniądze na przygotowanie się do kolejnego roku prac i dopiero to, co zostanie, to jest ich zarobek. Powoduje to efekt kredytowej kuli śnieżnej, bo zewnętrzne finansowanie zawsze jest potrzebne.

– Rosną ceny różnych usług, w tym też energii, nawozów itd. Skutkuje to tym, że rolnicy nieustannie muszą zwiększać stan zadłużenia. Moim zdaniem, sytuacja w tym zakresie wcale się nie poprawia, a wręcz pogarsza, niezależnie od wysiłku, jaki w codzienną pracę wkładają rolnicy. Osobną kwestią są oczywiście ceny w skupach, które nie nadążają za zmianą kosztów produkcji – wyjaśnia mec. Adrian Parol.

Na koniec grudnia 2024 r. najwyższe zadłużenie rolnika w kraju wynosiło 3,4 mln zł, a średnie zadłużenie rolnika to blisko 68,4 tys. zł. Z danych KRD wynika, że łączne zadłużenie 3 561 rolników w Polsce wynosi 243 425 666 zł.

Nawozy coraz droższe, a żywiec wieprzowy coraz tańszy

Co prawda ceny zbóż i mleka są ostatnio w miarę stabilne, ale na rynku żywca wieprzowego jest katastrofa. Tuczniki są obecnie skupowane nawet po 4,50 zł/kg. Dodatkowo koszty produkcji rolnej pozostają bardzo wysokie. Dotyczy to m.in. nawozów, które drożeją z tygodnia na tydzień. Saletra kosztuje obecnie ok. 1700 zł za tonę, a mocznik 2300 zł.

To dla rolników katastrofa, bo żeby kupić nawozy do wiosennej aplikacji, muszą sprzedać dużo więcej zboża niż jeszcze kilka lat temu.

– Nawozy nadal pozostają stosunkowo drogie, a zakup nawozów wymaga sprzedaży wyraźniej większej ilości pszenicy niż kilka lat wcześniej. Przykładowo na zakup 1 tony mocznika i polifoski “8” należało w listopadzie ub.r. przeznaczyć równowartość 2,7 lub 3,7 tony pszenicy, odpowiednio o 49 i 66% więcej niż 4 lata wcześniej w 2020 roku – wylicza dr Arkadiusz Zalewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Ale dodaje, że relacje te są jednak lepsze w odniesieniu do listopada 2023 r., a więc rok wcześniej. Choć patrząc na drożejące nawozy można obawiać się kolejnego pogorszenia.

Ceny surowców

W listopadzie 2024 saletra była warta tyle co:

2,2 t pszenicy,

3,2 ton żyta,

310 kg żywca wieprzowego,

174 kg żywca wołowego

900 l mleka.

Co ciekawe w 2020 roku ceny skupu były dużo niższe, a i tak rolnik mógł kupić dużo więcej środków produkcji za tonę pszenicy i innych płodów niż obecnie. Saletra kosztowała wtedy ok. 1000 zł/t.

Wg GUS, w listopadzie 2024 r. ceny skupu wynosiły (w nawiasie ceny z listopada 2020 roku):

pszenica – 900 zł/t (823 zł w 2020 r.)

trzoda chlewna – 6,36 zł/kg (4,18 zł w 2020 r.)

bydło – 11,54 zł/kg (6,40 zł w 2020 r.)

żyto 633 zł/t (598 zł w 2020 r.)

mleko 2,33 zł/l (1,49 zł w 2020 r.)

źródło: IERiGŻ, Monday News