Vredo VT Aqua 3.0 to samojezdny wóz asenizacyjny, który potrafi… pływać! Ale po co?

Potrzeba jest matką wynalazków i niektóre maszyny rolnicze naprawdę potrafią zadziwiać. Tak jest i z samojezdnym wozem asenizacyjnym, który potrafi… pływać.

Jak powszechnie wiadomo, nowoczesne nawożenie gleby materiałem organicznym jest ostatnio w modzie. Na polach coraz częściej widujemy wielkie beczki asenizacyjne wypełnione czymś mało przyjemnie pachnącym, ale za to zdrowym dla roślin, klimatu i w ogóle środowiska. Te wielkie beczki ciąga się traktorem, ale można inaczej.

Holendrzy mają czasem różne pomysły. Choć część z nich wydaje nam się na pierwszy rzut oka co najmniej szalona, to najczęściej okazuje się, że ma sens. Tak było już kiedyś, gdy postanowili przerobić wiatraki do mielenia zboża na pompy do wody, a za ich pomocą osuszyć dno morza. Teraz co prawda część kraju mają w depresji, ale uchodzą jako naród za szczęśliwych.

Obecnie na tych depresjach uprawiają zboża i trawę, z której otrzymują sok z krowy, do celów handlowych popularnie zwany mlekiem. Z niego wytwarzają sery po jakieś 15 euro za pół kilo i jak się okazuje, dobrze się mają. Jednak ostatnio postanowili hodować wodorosty, które można jeść (a przynajmniej niektóre) i przerabiać na paszę, dodatki mineralne czy drogie kremy do twarzy. Innymi słowy – wyczuli biznes.

Wodorosty pachną gnojówką i kasą

Przemysłowa hodowla wodorostów czy innej trawy morskiej nie jest łatwa. Chociaż stosunkowo szybko rosną, to jak się okazuje, mogą przy dobrym nawożeniu rosnąć jeszcze szybciej. Ale czym nawozić wodorosty rosnące pod wodą w specjalnych ogromnych naturalnych zbiornikach z wodą morską?

I tu właśnie pojawia się holenderska (oczywiście) firma Vredo, która znana jest z produkcji ogromnych wozów asenizacyjnych. Nie dosyć, że te są naprawdę wielkie, to jeszcze są samojezdne, a to już naprawdę ewenement. Inżynierowie Verdo wzięli więc swój samojezdny wóz asenizacyjny i przerobili na pływającą amfibię do nawożenia wodorostów.

Jak czytamy w komunikacie prasowym producenta, na początku kwietnia tego roku nowy wóz został zaprezentowany publiczności podczas testów przeprowadzonych w siedzibie firmy. Vredo VT Aqua 3.0 zasilany jest za pomocą silników diesla i elektrycznych. Jego zbiornik na gnojówkę posiada pojemność 30 tysięcy litrów, a do tego dochodzą oczywiście aplikatory do… podwodnego podlewania wodorostów. Za napęd odpowiada 16-cylindrowy silnik firmy Scania o mocy 710 KM.

Choć premiera, a właściwie chyba wodowanie, odbyło się 2 kwietnia, to jeszcze nie udostępniono oficjalnych zdjęć z tego wydarzenia. No cóż, czekamy na nie i na następny projekt pomysłowych Holendrów.