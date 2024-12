Von der Leyen: Musimy być sprytniejsi we wprowadzaniu Zielonego Ładu. Niech żyje Europa!

– 5 lat temu uruchomiliśmy Europejski Zielony Ład. Powody, dla których nasze cele są tak ambitne, wciąż są aktualne, dlatego musimy i będziemy trzymać się kursu w kierunku Zielonego Ładu, ale musimy być w tym sprytniejsi. Niech żyje Europa! – powiedziała Ursula von der Leyen w Strasburgu, podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.

Jak Komisja Europejska uspokoiła rolników

Ustępstwa w Zielonym Ładzie wprowadzone przez Komisję Europejską przed wyborami do Parlamentu Europejskiego wiosną tego roku okazały się być jedynie taktyką obliczoną na uspokojenie rolników. Zielony Ład, skrywany pod płaszczykiem Dialogu Strategicznego nt. Przyszłości Rolnictwa w UE, nadal jest głównym kierunkiem działania Unii Europejskiej, i tym razem ma objąć nie tylko rolnictwo, ale też przedsiębiorstwa.

Von der Leyen odsłania puzzle

Przemówienie Ursuli von der Leyen wygłoszone przed posłami Parlamentu Europejskiego w ramach przedstawiania składu nowej Komisji Europejskiej odsłoniło kolejne, skrywane dotąd, elementy układanki. Są przesłanki by myśleć, że gdy zostaną odsłonięte wszystkie, obudzimy się w zupełnie innej Unii Europejskiej. Przewodnicząca KE powiedziała mianowicie, że kolejne 5 lat będzie czasem przełomowych zmian w funkcjonowaniu UE. Wśród tych zmian będzie reforma Traktatów UE.

– Kolegium Komisarzy jest odpowiednim zespołem na ten moment w historii Europy. Od pierwszego dnia będziemy przyczyniać się do współpracy z Parlamentem Europejskim w reformach ram traktatowych, których potrzebuje UE – powiedziała Ursula von der Leyen.

Politykę Komisji Europejskiej mają wyznaczać dwa słynne dokumenty: raport Draghiego i raport Stroschneidera (Dialog Strategiczny). Unia Europejska ma stać się bardziej innowacyjna, ale też bardziej zabezpieczona w materiały wrażliwe (posiadają je kraje Mercosur…) i – bardziej „zielona”.

Komisja będzie sprytniejsza niż dotychczas

– 5 lat temu uruchomiliśmy Europejski Zielony Ład – powody, dla których nasze cele są tak ambitne, wciąż są aktualne, dlatego musimy i będziemy trzymać się kursu w kierunku Zielonego Ładu. – Musimy być w tym sprytniejsi, zwinniejsi, stąd w ciągu pierwszych 100 dni zaproponujemy też czysty przemysłowy ład – zapowiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Von der Leyen chwali rolników

Czemu Komisja ma być “sprytniejsza”? Tego przewodnicząca nie wyjaśniła, ale może wyjaśnia to jej pochwalny pean na cześć rolników? Wszak to rolnicy najmocniej protestują przeciwko “zielonej transformacji”…

– Rolnicy i rybacy dbają o to, byśmy mieli najlepszą żywność na świecie; oni są na froncie walki ze zmianami klimatu i zasługują na uznanie. Musimy zadbać o to, by mieli właściwą motywację, dlatego Christophe Hansen zadba o działania następcze Strategicznego Dialogu na rzecz Przyszłości Rolnictwa w Europie. Wraz z Kayą Kallas (rybołówstwo) zadbają o to, by nasze wspólnoty rolników i rybaków mogły rozkwitać. Komisja Europejska zawsze stała po ich stronie i tak będzie nadal – zapewniła Ursula von der Leyen.

Ten nieszczęsny Christophe Hansen…

Jaki „dialog strategiczny”, takie „działania następcze” – można by powiedzieć. Strach pomyśleć, co zrobi Luksemburczyk Christophe Hansen – człowiek z kraju, którego rolnictwo nie umie zapewnić żywności dla swoich mieszkańców.