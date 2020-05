Ville Mansikkamäki powołany na stanowisko Vice President Case IH na Europę.

Case IH poinformowała o objęciu przez pana Ville Mansikkamäki stanowiska Case IH Vice President na Europę. Zastąpi on na tym stanowisku pana Thierry Panadero, który został Head of CNH Industrial’s Agriculture Europe Commercial Operations.

Pan Mansikkamäki ukończył Rauma Institute of Technology w Finlandii, zdobywając tytuł inżyniera (BSc) w dziedzinie logistyki, gospodarki materiałowej i zarządzania łańcuchem dostaw. W 2001 roku rozpoczął pracę w Valtra Inc jako menadżer ds. wsparcia klienta, a następnie ukończył studia Executive Master of Business Administration (EMBA) na Uniwersytecie w Jyväskylä. Przed dołączeniem do Case IH przez ostatnich siedem lat pracował w firmie Valtra Inc i jej spółce macierzystej, Agco Corporation, jako dyrektor ds. sprzedaży w regionie Europy, Afryki i Środkowego Wschodu.

Objęcie przez niego tego stanowiska jest częścią szerszego procesu reorganizacji Grupy CNH Industrial, przeprowadzanego w ramach strategii rozwoju „Transform 2 Win”, której celem jest pełne wykorzystanie przez pięć strategicznych jednostek organizacyjnych Grupy ich potencjału i zmiana struktury Grupy. Nowe podejście zoptymalizuje priorytetyzację i elastyczność zarządzania, pozwoli dostosować cele i bodźce inwestycyjne, spełnić potrzeby biznesowe każdej z jednostek organizacyjnych, a także zoptymalizować strukturę kosztów i kapitału CNH Industrial. Zapewni to naszej firmie jeszcze silniejszą pozycję, będącą motorem rentownego wzrostu osiąganego dzięki znaczącym inwestycjom we własne produkty, technologie, działalność operacyjną, pracowników i kanały dystrybucji.

W ramach strategii „Transform 2 Win” Case IH zamierza wzmocnić swoją pozycję na rynku europejskim jako dostawca pełnej gamy niezawodnych, wysoko wydajnych produktów oraz najlepszych w branży technologii, ukierunkowanych na zwiększenie wydajności i skuteczności pracy rolników.

Źródło: Case IH