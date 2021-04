VAT w rolnictwie – czy to się opłaca?

Czy rolnikowi opłaca się być czynnym podatnikiem VAT? Jak zwykle są plusy i minusy takiego rozwiązania. Wszystko zależy od wielkości gospodarstwa i rodzaju prowadzonej działalności rolniczej oraz od skali planowanych w najbliższych latach inwestycji. Łatwo jest przejść na VAT, ale znacznie trudniej z tej formy opodatkowania zrezygnować.

Rolnicy, którzy nie uzyskują przychodów z innego rodzaju działalności niż rolnicza, nie muszą się w ogóle rejestrować dla potrzeb podatku VAT. Właściciele gospodarstw rolnych, tzw. rolnicy ryczałtowi zwolnieni są od obowiązku księgowości, ale mają prawo do zwrotu podatku naliczonego w postaci VAT zawartego na fakturze RR. Mogą jednak zrezygnować ze zwolnienia w podatku VAT. Warto jednak, by była to decyzja przemyślana, ponieważ powrót do poprzedniej opcji podatkowej najwcześniej będzie możliwy najwcześniej dopiero po 3 latach od momentu rejestracji jako czynny podatnik.

Dlatego rolnik powinien przez kilka miesięcy przed zgłoszeniem podatku VAT dokonać analizy sprzedaży oraz zakupów w gospodarstwie.

Zdaniem ekspertów, przy wielkości gospodarstwa powyżej 40 hektarów przejście na VAT jest już opłacalne. Szczególnie jeśli jego właściciel planuje zakup maszyn rolniczych oraz inne kosztowane inwestycje, na przykład budowę nowej obory, chlewni czy elewatora.

Aby przejść na VAT wystarczy złożyć deklarację (tzw. złożenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT – R) we właściwym ze względu na położenie gospodarstwa Urzędzie Skarbowym . Do tego potrzebny będzie jeszcze REGON oraz NIP – 7.

Dla rolnika z przejściem na VAT poza możliwością pomniejszenia podatku należnego do zapłaty o podatek naliczony na podstawie faktur VAT dokumentujących zakupy przez niego dokonane wiąże się też szereg obowiązków.

Rolnik będący czynnym podatnikiem VAT zobowiązany jest do opodatkowania dostawy towarów i usług zgodnie z obowiązującymi stawkami podatku VAT, wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji dostaw oraz nabyć VAT, składania okresowych (miesięcznych/kwartalnych) deklaracji podatkowych VAT oraz terminowego wpłacania podatku, jeżeli taki wykaże rozliczenie za dany miesiąc/kwartał.