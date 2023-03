Valtra Unlimited ma już 10 lat

W tym roku Valtra Unlimited świętuje dziesięciolecie dostarczania dopasowanych do klienta rozwiązań w branży traktorów w sektorach: rolnictwa, lotnictwa, leśnictwa, prac komunalnych i innych specjalistycznych obszarach.

Historia Valtra Unlimited zaczęła się w 2013 roku od grupy kilku inżynierów modyfikujących kilka ciągników pod zamówienie, by w 2022 roku stać się zespołem 27 profesjonalistów dostosowujących ponad jedną trzecią traktorów, które opuszczają fabrykę w Suolahti. Valtra zawsze szczyciła się reputacją producenta oferującego klientom szeroki wybór. W 1988 r. Valmet – bo tak spółka nazywała się w tamtym czasie – była pierwszym producentem oferującym klientom wybór z pełnego wachlarza kolorów kabin. We wczesnych latach 90. w fabryce w Suolahti wprowadzono innowacyjny system konfiguracyjny pozwalający klientom na określenie dokładnej konfiguracji ich ciągnika w oparciu o szeroki wachlarz opcji zdefiniowanych przez fabrykę.

Początkowo zespół Valtra Unlimited dostosowywał traktory jedynie na dwóch stanowiskach pracy. Popyt rósł jednak szybko zarówno wśród fińskich rolników, jak i klientów międzynarodowych z innych segmentów. Dziś studio Unlimited ma 10 stanowisk pracy, które mogą zapewnić wszystkie usługi, począwszy od opcji dostosowania wyglądu, aż po sprzęt i funkcje, które poprawiają wydajność i bezpieczeństwo pracy.

Większość klientów Valtra Unlimited pracuje jako zleceniobiorcy w sektorach takich jak rolnictwo, sektor komunalny oraz prace leśne. Jako pierwszy korzyści wielofunkcyjnych maszyn dostarczanych przez Valtra Unlimited szybko zauważył sektor komunalny, a niedługo po nim – sektory obronności i lotnictwa. Dla tych klientów określone kolory, wyposażenie i światła ostrzegawcze stanowią wymóg zasadniczy. Chwalą oni wszechstronność traktorów Valtra Unlimited.

Jednym z wielu ciekawych rozwiązań jaki może zaoferować Valtra Unlimited jest chociażby traktor wyposażony w podwoziowe skrobaki zgarniające Arctic Aebi-Schmidt i Vuomet do podejmowania specjalistycznych zadań, takich jak usuwanie śniegu i lodu w zimie oraz wyrównywanie terenu w lecie. Ten sam ciągnik Unlimited może być wykorzystany do zamiatania dzięki użyciu przednich zamiatarek. Jednocześnie Studio Unlimited może dostosować dodatkowe światła do pracy i światła ostrzegawcze w celu zapewnienia, że traktor jest zgodny z normami bezpieczeństwa.

Wszechstronne traktory Valtra Unlimited mogą wykonywać wiele zadań, które są przydatne w sektorze obronności, takich jak kopanie, transport i logistyka dot. personelu. Do dziś Valtra Unlimited sprzedała ponad 200 traktorów fińskiemu sektorowi obronnemu oraz wielu innym krajowym i międzynarodowym organizacjom z obszaru obronności.

Valtra Unlimited aktualnie inwestuje, by powiększyć studio Unlimited w fabryce Valtra w Suolahti oraz poprawić poziom ekspertyzy i innowacji studia, by nadal służyć indywidualnym potrzebom klientów z rożnych segmentów.