Valtra Q: zupełnie nowa gama traktorów w ofercie Valtry [galeria]

Fińska Valtra zaprezentowała niedawno gamę 5 ciągników serii Q, które plasować się będą pomiędzy seriami T oraz S. W nowych ciągnikach nie zabrakło wielu sprawdzonych rozwiązań znanych już wcześniej z traktorów 5 generacji tego producenta.

Jednostką napędową w serii Q jest znany z serii T, silnik AgcoPower o pojemności 7,4 l, który w zależności od modelu generuje moc od 230 do 305 KM. Valtra Q występuje wyłącznie z przekładnią bezstopniową ML260 (do wyboru wersja 40 lub 50 km/h). Co ważne, w ciągniku są osobne zbiorniki na olej hydrauliczny i przekładniowy, więc nie ma niebezpieczeństwa, że do przekładni dostanie się zanieczyszczony olej z podpiętej maszyny. Wydajna pompa zapewnia wydatek oleju na poziomie 200 l/min.

Kabina nowego modelu w zasadzie nie różni się od tej z serii T i N, ale prowadzą do niej 4 a nie 3 stopnie, więc osadzona jest nieznacznie wyżej niż w modelach T. W wersji Unlimited ciągniki mogą być doposażone według naszych wymagań, a możliwości konfiguracji jest wiele: począwszy od koloru lakieru, przez nagłośnienie w kabinie, po skórzane obicia, welurowe dywaniki, układ zmiany ciśnienia w kołach itp.

Jak informuje producent, nowe traktory to odpowiedź na zapotrzebowanie rolników, dla których model T255, czyli najmocniejszy w serii T, z mocą nominalną 230 KM (271 KM maksymalnie z boostem) i momentem obrotowym sięgającym 1000 Nm, miał za małą siłę uciągu, z powodu zbyt niskiej masy.

Z tego też względu modele serii Q są cięższe, mocniejsze i mają większy od serii T rozstaw osi, ale tylko o 5 cm, żeby zachować dobrą zwrotność. W podstawowej wersji masa ciągnika wynosi ok. 9,2 t (ok. 2 tony więcej niż T5), i co równie ważne masa całkowita może w ciągnikach tej serii wynieść aż 16 ton.