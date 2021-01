Valtra przedstawia serię A 5. generacji

Popularna seria Valtra A, dwukrotny laureat nagrody Maszyna Roku, w 2017 i 2019 roku, pojawia się w piątej już odsłonie. Gama ciągników jest teraz dostępna z wieloma nowymi funkcjami, które sugerowali klienci.

Seria A nadal obejmuje siedem modeli do wyboru, wszystkie dostępne jako modele GL, które charakteryzują się łatwą w obsłudze mechaniczną przekładnią. Bestsellerowe modele o mocy 105 i 115 KM są również dostępne z czterostopniową przekładnią Powershift. W tych modelach (HiTech 4) transmisja jest sterowana elektronicznie.

– Obsługa serii A stała się jeszcze wydajniejsza i wygodniejsza na wiele sposobów. Przekładnie Powershift są dostępne w kilku modelach, podłokietnik ładowacza czołowego również został zmodernizowany w modelach GL, modele czterocylindrowe mają o pięć koni mechanicznych więcej niż wcześniej, a okres między serwisami wzrósł do 600 godzin – mówi Marko Ojalehto, specjalista ds. Marketingu produktów odpowiedzialny za nową Serię A.

Ponad połowa ciągników serii A jest fabrycznie wyposażona w ładowacz czołowy. W związku z tym wiele ulepszeń zostało zaprojektowanych, aby praca z ładowaczem czołowym była jeszcze łatwiejsza, na przykład przekładnie Powershift i zaktualizowany podłokietnik sterujący, znany z modeli HT4.

Więcej biegów Powershift i zaawansowany silnik

Odtąd modele trzycylindrowe A75 – A95 będą dostępne z przekładnią HiTech 2 z funkcją Powershift. Zapewni to wydajniejszą pracę w terenie i umożliwi transport drogowy przy niższych prędkościach obrotowych silnika. Modele HiTech 2 mają 24 biegi do przodu i 24 do tyłu. Ponadto wszystkie modele serii A mogą być wyposażone w biegi pełzające, które zmniejsza najniższą prędkość do około 100 metrów na godzinę.

Moc silnika została zwiększona o pięć koni mechanicznych w modelach czterocylindrowych i teraz odpowiada oznaczeniu modelu. Wszystkie silniki spełniają normy emisji Stage V i są teraz wyposażone w filtr cząstek stałych (DPF) i wtrysk SCR, bez recyrkulacji spalin (EGR). Dzięki nowemu pedałowi przyspieszenia można teraz jeszcze precyzyjniej kontrolować prędkość i moc silnika. Wydłużenie interwału serwisowego z 500 do 600 godzin zmniejsza koszty.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ciągniki muszą być kompatybilne z przyczepami wyposażonymi w dwuobwodowy układ hamulcowy. Seria A jest dostępna z hamulcami pneumatycznymi lub hydraulicznym układem hamulcowym przyczepy, a klienci mogą wybrać preferowaną opcję.

Nowe funkcje w serii A piątej generacji:

• 5 koni mechanicznych więcej w modelach A105 – A135

• 2 opcjonalne biegi Powershift w modelach A75 – A95

• AutoTraction, który można włączyć/wyłączyć

• Hamulce hydrauliczne dwuobwodowe

• Nowy podłokietnik sterujący w modelach z dźwignią zmiany biegów

• Silniki zgodne z normą Stage V.

• 600-godzinne okresy pomiędzy serwisami

• Przeprojektowana osłona silnika

• Przeprojektowane koła

• Opcjonalne przyciski WOM na tylnym błotniku w modelach HiTech 4

• Opcjonalne zdalne monitorowanie Valtra Connect

• Automatyczny wyłącznik główny w stacyjce

Dane techniczne ciągników z nowej serii A:

Moc (KM/kW) Moment obrotowy (Nm)

A75 75/56 315

A85 85/63 350

A95 95/70 355

A105 105/78 435

A115 115/86 455

A125 125/93 520

A135 135/100 540