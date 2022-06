Valtra pokazała ciągniki z zupełnie nowej serii Q

Piąta generacja ciągników Valtra została właśnie uzupełniona o zupełnie nową serię, która plasuje się pomiędzy popularnymi seriami T i S. Seria Q, zaprojektowana, skonstruowana i wyprodukowana w Finlandii to ciągniki o mocach 230-305 KM dla dużych gospodarstw rolnych i firm usługowych, które poszukują wydajnych i zintegrowanych inteligentnych technologii.

Zaczynając od silnika trzeba powiedzieć, że jest to konstrukcja AGCO o pojemności 7,4 litra, która ma największą pojemność skokową na rynku ciągników tej wielkości, co jak zapewnia producent ma skutkować niezawodnością i oszczędnością paliwa. Maksymalna moc jest dostępna od bardzo niskich prędkości obrotowych silnika wynoszących 1850 obr./min, a maksymalny moment obrotowy utrzymuje się na stałym poziomie w zakresie od 1000 do 1500 obr./min. Zasada EcoPower została zastosowana w całej gamie serii Q, dodatkowo zmniejszając zużycie paliwa. Maksymalna prędkość jazdy osiągana jest już przy 1500 obr./min.

Sama przekładnia AGCO CVT jest łatwa w obsłudze. Aby utrzymać najniższe zużycie paliwa, elektroniczny układ zarządzania przekładnią serii Q automatycznie dobiera najniższe możliwe obroty silnika do wykonywanej pracy i odpowiednio rozdziela moc do układu hydraulicznego, WOM lub przekładni. Kierowca po prostu dostosowuje ustawienia w taki sposób, aby najlepiej odpowiadały jego potrzebom i zadaniom. W zależności od preferencji klienta dotyczących ograniczania kosztów, aby oszczędzić paliwo lub czas, układ regulacji statyki pozwala operatorowi zmienić pracę ciągnika na bardziej ekonomiczną lub intensywną.

Nowe ciągniki nie są ani za lekkie, ani za ciężkie. Przy masie 9,2 tony maja chronić glebę przed zagęszczaniem. Maksymalna masa całkowita wynosi 16 ton, co gwarantuje dużą ładowność i oznacza, że ładunek jest zawsze przewożony zgodnie z prawem.

Seria Q ma ponadto niską wysokość całkowitą i długi rozstaw osi. Dzięki temu środek ciężkości znajduje się nisko, co sprawia, że ciągnik jest wyjątkowo stabilny. Zawieszenie Aires (pneumatyczne) w połączeniu z długim rozstawem osi zwiększa siłę uciągu i zmniejsza skoki mocy. Dzięki zastosowaniu zawieszenia pneumatycznego, które zapewnia krótszy czas reakcji w porównaniu ze standardowym zawieszeniem hydraulicznym, zwiększono przyczepność.

Przy prędkościach drogowych moc przenoszona jest niemal wyłącznie mechanicznie, co oznacza szybkie i płynne przyspieszenie. Zarówno kabina, jak i oś przednia mają zawieszenie pneumatyczne i są doskonale zsynchronizowane, co zapewnić ma płynną jazdę w każdych warunkach i w każdej temperaturze, niezależnie od tego, czy chodzi o zbieranie plonów w gorący letni dzień, czy o odśnieżanie dróg zimą.

Operatorzy powinni docenić komfort serii Q dzięki pneumatycznemu zawieszeniu, wielokrotnie nagradzanemu i łatwemu w obsłudze podłokietnikowi SmartTouch, starannie zaprojektowanej ergonomii, najlepszej na rynku widoczności oraz najłatwiejszym w obsłudze funkcjom inteligentnych rozwiązań rolniczych.

Ponadto wszystkie funkcje inteligentnych rozwiązań rolniczych w serii Q są w prosty sposób sterowane za pomocą interfejsu użytkownika SmartTouch. Pliki z zadaniami można szybko uruchomić, a funkcje ISOBUS zapewniają najbardziej dokładne i najbardziej efektywne rezultaty. W połączeniu z funkcją Auto U-pilot, funkcja SmartTurn zwiększa łatwość obsługi serii Q. Dzięki systemowi SmartTurn praca na polu staje się w pełni zautomatyzowana, a kierowca może w pełni skupić się na maszynie i wykonywanym zadaniu.

W sposób typowy dla Valtra, seria Q może być jeszcze bardziej zoptymalizowana dzięki Valtra Unlimited. Począwszy od modernizacji kabiny lub zmiany koloru ciągnika po specjalistyczne adaptacje do pracy w polu lub na drodze, klienci Valtry mogą dostosować ciągniki serii Q do swoich potrzeb i w ten sposób jeszcze bardziej zwiększyć produktywność.

Serię Q można zoptymalizować za pomocą automatycznego układu centralnego smarowania Valtra Unlimited, który zawsze zapewnia sprawną pracę Serii Q i pozwala uniknąć pracochłonnego smarowania ręcznego. Inteligentny system centralnego pompowania opon Valtra chroni strukturę gleby na polu i optymalizuje zużycie paliwa na drodze. Valtra Unlimited zwiększa bezpieczeństwo Serii Q dzięki nowym zintegrowanym przednim światłom roboczym LED o zrównoważonym oświetleniu przednim i bocznym. Automatyczne sygnały świetlne włączają się po przekroczeniu prędkości 25 km/h. Natomiast kiedy dzień pracy dobiegnie końca, funkcja follow-me-home, dzięki której światła robocze pasa przedniego pozostają włączone przez pewien czas po opuszczeniu kabiny, oświetla podwórze, zwiększając bezpieczeństwo.

Pierwsze modele nowych ciągników Valtra Q powinny trafić do użytkowników już na jesieni tego roku.