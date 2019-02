Valtra nagrodzona w Hanowerze

Ciągnik Valtra T254 Versu z podłokietnikiem SmartTouch zdobył nagrodę „Tractor of the Year 2018” oraz nagrodę „Best Design 2018”na targach Agritechnica. Natomiast nowa Valtra serii A znalazła się wśród pięciu finalistów w kategorii Best Utility.

Wyboru dokonało 23 niezależnych dziennikarzy reprezentujących 24 europejskie magazyny rolnicze. „Tractor of the Year 2018” to jedna z najbardziej prestiżowych nagród w branży, świadcząca o innowacyjności, technologii i wydajności. Jest to pierwsza nagroda „Tractor of the Year” przyznana Valtrze.

W ocenie jury Valtra ustanawia nowy standard w intuicyjnej obsłudze; ciągnik oferuje wysoki poziom komfortu, wydajności, użyteczności i wszechstronności. Standardowy podłokietnik SmartTouch z 9-calowym ekranem dotykowym, inteligentna i wielofunkcyjna dźwignia jazdy i nowy joystick hydrauliczny zapewniają najlepszy i najprostszy interfejs użytkownika w branży. Pozwala operatorowi kontrolować i regulować prawie każde ustawienie silnika, skrzyni biegów, hydrauliki, AutoGuide, telemetrii itp. W rzeczywistości jest to nowy sposób pracy z terminalem ciągnika.

– Otrzymanie tych ważnych nagród i uznanie finalistów jest niesamowite i stanowi kontynuację licznych wyrazów uznania i nagród dla produktów czwartej generacji od momentu ich prezentacji i wprowadzenia na rynek w 2014 roku. Valtra T254 z podłokietnikiem SmartTouch to świadectwo ciągłego rozwoju Valtry, gdzie podkreśla się niezawodne, łatwe w użyciu i intuicyjne rozwiązania dzięki którym praca z produktami Valtry jest dla rolników przyjemnością i dzięki którym mogą korzystać a najnowszych rozwiązań technologicznych – mówi Mikko Lehikoinen, Dyrektor ds. Marketingu Valtra Inc.

Najnowszy model Serii T, Valtra T254, został zaprezentowany w czerwcu tego roku a dostawy do klientów rozpoczęły się już w sierpniu. Valtra T254V to idealna maszyna do ciężkiej pracy, a podłokietnik SmartTouch pozwala na obsługę najnowszych narzędzi rolnictwa precyzyjnego przy użyciu tego samego interfejsu użytkownika wykorzystywanego do sterowania traktorem. Dzięki SmartTouch jazda ciągnikiem z przekładnią powershift jest teraz jeszcze łatwiejsza – ciągnik można prowadzić tak, jakby miał przekładnię bezstopniową. Najmocniejszy model serii T – T254 osiąga moc 271 KM.

Źródło: Valtra