Valtra na Agro Show 2022. Nowa seria ciągników za miesiąc w Bednarach

Tegoroczna edycja targów Agro Show będzie dla fińskiego producenta wyjątkowa, ponieważ tym razem w Bednarach zaprezentuje on nowość – ciągniki Valtra serii Q. Wirtualna premiera odbędzie się 2 września, jednak to właśnie podczas Agro Show seria Q zostanie zaprezentowana szerokiej polskiej publiczności na żywo.

Ciągniki serii Q dysponują mocą od 230 do 305 KM i plasują się pomiędzy seriami T oraz S. Seria Q jest łatwą w obsłudze, wyposażoną w inteligentne funkcje maszyną stworzoną dla profesjonalnych użytkowników. Niezawodny silnik AGCO Power o pojemności 7,4 litra ma największą pojemność skokową na rynku ciągników tej wielkości, co zapewnia niezawodność i oszczędność paliwa. Maksymalna moc jest dostępna od bardzo niskich prędkości obrotowych silnika wynoszących 1850 obr/min, a maksymalny moment obrotowy utrzymuje się na stałym poziomie w zakresie od 1000 do 1500 obr/min. Silnik o długim skoku tłoka z łatwością generuje wysoką moc i moment obrotowy dostępny w serii Q.

Zasada EcoPower została zastosowana w całej gamie serii Q, dodatkowo zmniejszając zużycie paliwa. Maksymalna prędkość jazdy osiągana jest już przy 1500 obr./min. Seria Q wyposażona jest w przekładnię AGCO CVT, która jest łatwa w obsłudze oraz należy do czołowych przekładni w branży. Aby utrzymać najniższe zużycie paliwa, elektroniczny układ zarządzania przekładnią serii Q automatycznie dobiera najniższe możliwe obroty silnika do wykonywanej pracy i odpowiednio rozdziela moc do układu hydraulicznego, WOM lub przekładni.

Poza najnowszą serią Q Valtra zaprezentuje znaną już piątą generację ciągników Valtra:

– Serię A, która dysponuje mocą od 75 do 135 KM. Wszystkie siedem modeli serii A jest dostępnych z łatwą w obsłudze przekładnią mechaniczną GL. Nasze najbardziej popularne modele o mocy 105 i 115 KM są również dostępne z czterostopniową, elektronicznie sterowaną przekładnią Powershift HiTech4. Wszystkie ciągniki serii A są wyposażone w renomowaną przekładnię nawrotną Powershuttle, obejmującą zintegrowany hamulec ręczny. Trzycylindrowe modele A75-A95 dostępne są z przekładnią Powershift z modelu HiTech 2. Pozwala to na bardziej efektywną pracę w polu i umożliwia transport drogowy przy niższych prędkościach obrotowych silnika. Modele HiTech 2 posiadają przekładnię z 24 zakresami do przodu i 24 do tyłu. Dodatkowo wszystkie modele serii A mogą być wyposażone w reduktor (Creeper), który obniża najniższą prędkość do około 100 metrów na godzinę.

– Serię G o zakresie mocy 105-135 KM, która reprezentuje zwinne, wszechstronne ciągniki kompaktowych rozmiarów (wysokość maksymalna 2,8 m, masa 5 ton). Idealne do obsługi ładowacza czołowego. Wyposażone są w rewolucyjną przekładnię Powershift z sześcioma przełożeniami zapewniającą doskonały dobór prędkości, a także oszczędzającą paliwo automatykę Valtra, obejmującą takie funkcje jak automatyczna zmiana przełożeń na podstawie prędkości AUTO1, Hill Hold oraz hamowanie silnikiem.

– Serię N, czyli ciągniki o mocy 135-201KM. Wyposażone są w 4-cylindrowy Silnik SISU spełniający normę emisji spalin Stage V o pojemności 4,9l, który zapewnia niezawodną moc. Posiadają m.in. funkcje Start Boost i Superstart, ułatwiające ruszanie pod dużym obciążeniem. Można je łatwo dostosować z poziomu dużego, czytelnego wyświetlacza na słupku A. Ten ergonomicznie umieszczony ekran jest standardowo dostępny we wszystkich modelach. Wyświetla on wymagane informacje o ciągniku, umożliwia sterowanie kluczowymi ustawieniami i pomaga monitorować wydajność maszyny. Wszystkimi ustawieniami można łatwo sterować za pomocą pokrętła (obrotowego pierścienia) i dwóch przycisków znajdującego się przy kierownicy .

– Serię T, obejmującą ciągniki o mocy 155-271 KM. 6-cylindrowe maszyny, których kluczowymi cechami są komfort, ergonomia i łatwość obsług. Podobnie jak seria N wyposażone są w wyświetlacz na słupku A. Sześciocylindrowy silnik AGCO Power z wysokim momentem obrotowym przy niskich obrotach silnika zapewnia trwałość, wydajność i moc, dzięki którym użytkownik będzie w stanie sprostać każdemu zadaniu. Silniki Stage V charakteryzują się hydrauliczną regulacją luzów zaworowych i 600-godzinnym okresem międzyprzeglądowym, co przekłada się na niższe koszty serwisu i dłuższą żywotność. Dodatkowo, w ciągnikach serii T operator może cieszyć się wyjątkowym komfortem dzięki dużej, wygodnej kabinie zapewniającej doskonałą widoczność, świetnemu zawieszeniu i wielokrotnie nagradzanemu interfejsowi użytkownika SmartTouch.

Podczas targów Agro Show zademonstrowane zostaną rozwiązania z zakresu inteligentnego rolnictwa.

Nowa funkcja SmartTurn korzysta z automatyki pracy na uwrociach Auto U-Pilot i automatycznego prowadzenia ciągnika Valtra Guide, dopełniając automatyzację pracy polowej – wykonuje samodzielnie manewry ciągnikiem na uwrociach. Traktorzysta nie musi w ogóle dotykać kierownicy, gdy ciągnik pracuje na polu. Nasza nowość zwiększa precyzję pracy polowej, oszczędza czas i paliwo, chroni glebę przed ubiciem, zaś traktorzyście pozwala poświęcić się jakości pracy. Praca z funkcją SmartTurn rozpoczyna się od wyznaczenia granicy pola i uwrocia – chyba że już zaprogramowano je w systemie Valtra Guide. Następnie kalibruje się potrzebny promień skrętu wedle rodzaju maszyny polowej, którą zagregowano z ciągnikiem oraz wykonując ostry skręt ciągnikiem w prawo i lewo. Na końcu wybiera się jeden z dwóch wariantów skrętu:

Tryb U-Turn: Ciągnik automatycznie skręca na uwrociu ku przyległej, jeszcze nie przejechanej linii jazdy. Ciągnik zawraca na uwrociu po maksymalnym promieniu skrętu. Wymaga to dość dużego uwrocia.

Tryb częściowego pola: Ciągnik automatycznie skręca na uwrociu ku trzeciej, czwartej lub jeszcze dalej położonej linii jazdy. Wymaga to mniejszego uwrocia niż tryb zawracania U-Turn.

Tryb częściowego pola i U-Turn nadają się do pracy z agregatami zaczepianymi i zawieszanymi.

