Valtra: kiedy lepiej postawić na serię A, a kiedy na serię G? [video]

Valtra serii A piątej generacji zadebiutowała na rynku na początku zeszłego roku jako modernizacja czwartej generacji. Z założenia ma to być ciągnik prosty w obsłudze, ergonomiczny i relatywnie niedrogi. Ciągniki z tej serii częściowo pokrywają się jednak mocą z ciągnikami z serii G. O tym, czym różnią się te serie opowiedział nam Sebastian Karasiewicz z firmy Valtra.

Seria A obejmuje cięgniki o mocach od 75 do 135 KM. Modele A 75, A 85 i A 95 wyposażane są w silniki 3-cylindrowe o pojemności 3,3 l, zaś A 105, A 115, A 125 i A 135 wyposażono w 4-cylindrowe silniki o pojemności 4,4 l.

Seria A czy G?

Ciekawie rzecz się przedstawia w przypadku dwóch największych modeli z serii A: A 125 i A 135, bowiem tutaj producent nie daje wyboru przekładni. Ciągniki te są dostępne tylko i wyłącznie z mechaniczną przekładnią GL 12×12.

– Dla szukających ciągnika o mocy 125 lub 135 KM, ale z półbiegami, ewentualnie amortyzowaną osią, to od 105 KM „startuje” kolejna seria G. Wynika to stąd, że seria A z założenia obejmuje ciągniki do prostszych zastosowań; dla bardziej wymagających użytkowników przeznaczona jest seria G, która jeśli chodzi o moc ciągników zazębia się z serią A – tłumaczy Sebastian Karasiewicz.

Jeśli chodzi o gabaryty, pomiędzy tożsamymi mocą ciągnikami z serii A i G nie ma wielkich różnic, jednak jeśli chodzi o możliwości doposażenia ciągników, będą one dość znaczne.

– W przypadku ciągników z serii A oferujemy rozwiązania telemetryczne, natomiast jeżeli ktoś potrzebuje rozwiązań w zakresie rolnictwa precyzyjnego czy sterowania poprzez ISOBUS, to kierujemy go do serii G; będzie to ciągnik z podobną kabiną, lecz lepiej wyposażony, minimalnie większy ale przede wszystkim z większymi możliwościami. Idea serii A jest taka, że mają to być ciągniki proste, przyjazne, do pracy z ładowaczem czołowym, wozem paszowym, dla mniejszych gospodarstw – wyjaśnia specjalista.