Używany jak nowy – dlaczego warto regularnie sprawdzać stan techniczny ciągnika?

Ciągniki używane cieszą się w naszym kraju niesłabnącym zainteresowaniem. Kontrola używanej maszyny i serwis po zakupie pozwala utrzymać ją w dobrym stanie technicznym przez dłuższy okres i uzyskać wyższą wartość na rynku wtórnym przy kolejnej odsprzedaży.

Popularność i zaufanie do używanych ciągników w Polsce nie spada, a w ciągu roku rynek nieznacznie urósł. W sumie według danych CEPiK zebranych przez PIGMIUR w 2018 roku zarejestrowano łącznie 16 661 szt. ciągników używanych, czyli dokładnie 293 szt. więcej niż rok wcześniej. To z kolei oznacza, że zapotrzebowanie na tego typu pojazdy jest duże.

Co ciekawe, największym zainteresowaniem cieszą się ciągniki ponad 20-letnie – zarejestrowanych 9 054 szt., w poprzednim roku zarejestrowano też dokładnie 5 492 szt. ciągników liczących sobie 11-20 lat.

Sprawdzenie stanu technicznego pozwoli nie tylko uniknąć przykrych niespodzianek w czasie pracy, ale też utrzymać wysoką wartość maszyny, co jest szczególnie ważne w przypadku ewentualnej kolejnej odsprzedaży na rynku wtórnym.

Kiedy przeprowadzić przegląd?

Kupno zarówno nowego, jak i używanego ciągnika to dla rolnika ważna inwestycja. O ile nabycie nowej maszyny gwarantuje wysoką jakość, o tyle kupno używanego ciągnika, może wiązać się z pewnym ryzykiem pomimo ogólnego sprawdzenia jego stanu technicznego.

– Dlatego też, zanim skierujemy maszynę do codziennej pracy, warto przeprowadzić przegląd, podczas którego specjaliści nie tylko wymienią filtry i olej, lecz także precyzyjnie zbadają jej stan techniczny. To pozwoli uniknąć przykrych niespodzianek i przestojów w pracy w momencie, gdy ciągnik będzie najbardziej potrzebny w polu – mówi Mariusz Zieliński, Dyrektor Obsługi Posprzedażowej w John Deere Polska.

Ponadto obok sprawdzenia zużycia lub uszkodzenia głównych elementów mechanicznych, podczas przeglądu specjaliści upewnią się, czy zainstalowane są wszystkie wymagane aktualizacje oprogramowania, aby zoptymalizować koszty eksploatacji, np. zużycie paliwa.

Dobrym momentem na przeprowadzenie gruntownego przeglądu jest czas jesienno-zimowy. Koniec jednego sezonu powinien być dla rolników początkiem przygotowań do kolejnego. Jest to czas, kiedy prace polowe zostały zakończone i warto wówczas zadbać o stan techniczny maszyn, których sprawność będzie kluczowa do ciężkich zabiegów polowych w nowym sezonie.

Pełna wiedza to podstawa

Gruntowny przegląd ciągników John Deere jest możliwy dzięki programowi Expert Check. W zależności od modelu, sprawdzeniu poddaje się od kilkudziesięciu do aż 180 pozycji. Taka szczegółowa kontrola trwa najczęściej kilka godzin, jest przeprowadzana przez przeszkolonych ekspertów serwisowych, którzy znają maszyny, dysponują specjalistycznymi narzędziami, fabrycznym programem diagnostycznym i wiedzą, które elementy wymagają szczególnej uwagi. Narzędzia oraz procedura kontroli w ramach Expert Check została opracowana w oparciu o doświadczenie zebrane podczas pracy z tysiącami maszyn.

– Po wykonaniu badania rolnik otrzymuje pełną wiedzę odnośnie stanu każdej badanej części ciągnika. Wówczas po konsultacjach z mechanikami, ustalamy, które elementy wymagają wymiany w pierwszej kolejności, dostosowując się do możliwości klienta. Do kolejnych napraw możemy konsekwentnie wracać, kiedy klient znajdzie na nie środki, dzięki czemu systematycznie krok po kroku polepsza się stan techniczny maszyny. Bardzo ważny jest też fakt, że wszystkie prace są wykonywane przy użyciu narzędzi specjalnych John Deere oraz najnowszych instrukcji fabrycznych dotyczących montażu części – dodaje ekspert John Deere.

Naprawy są przeprowadzane przy uzyciu oryginalnych części lub fabrycznie regenerowanych podzespołów w programie „Reman”. Oryginalnie regenerowane podzespoły sa objęte gwarancją producenta i ich koszt zakupu jest niższy o co najmniej 20%. W programie „Reman” kupując fabrycznie regenerowany podzespół, należy zdać uszkodzony element w autoryzowanym punkcie sprzedaży.

Dłuższa żywotność i wyższa wartość maszyny

Specjalistyczna, dokładna diagnostyka w programie Expert Check to początek drogi do uzyskania optymalnego stanu maszyny. Maszyna poddawana regularnym przeglądom, naprawiana z użyciem oryginalnych części będzie cieszyć się większym zainteresowaniem na rynku wtórnym, a dodatkowo jej wartość będzie wyższa w porównaniu z maszyną naprawianą za pomocą zamienników w nieautoryzowanych serwisach.

Dodatkowy program „Sprawdź i podłącz” („Inspect and Connect”) otwiera możliwości szerszej współpracy z dealerem w zakresie śledzenia i planowania procesu konserwacji ciągnika tak, aby był on zawsze w optymalnym stanie i gotowy do pracy. Program „Sprawdź i podłącz” dotyczy maszyn przygotowanych do telematycznego systemu JD Link i umożliwia bezpłatną aktywację JD Link na rok w maszynie, w której przeprowadzono Expert Check i dokonano w niej koniecznych napraw. Niższa liczba awarii, krótszy czas napraw, ale też optymalizacja zużycia oleju napędowego, podniesienia wydajności i precyzji pracy to główne zalety uczestnictwa w tym programie.

Źródło: John Deere