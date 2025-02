Używany dwutarczowy rozsiewacz nawozu. Jaki wybrać?

Chcąc wymienić starszy, jednotarczowy rozsiewacz nawozu na coś bardziej dokładnego, dobrym rozwiązaniem jest używany dwutarczowy rozsiewacz, który nie zrujnuje naszego budżetu.

W przypadku mniejszych gospodarstw, gdzie popularnymi maszynami są Ursus C-360, Zetor 5211, Ursus 3512, MTZ 82 czy MF 255, kluczowe znaczenie ma udźwig ciągnika oraz sposób sterowania rozsiewaczem, szczególnie w przypadku modeli z hydraulicznie lub elektrycznie sterowanymi zasuwami.

Używane rozsiewacze do nawozów Amazone ZA-F, ZA-U, ZA-M

Rozsiewacze do nawozów Amazone serii ZA-F, ZA-U oraz ZA-M to popularne maszyny, które charakteryzują się solidną konstrukcją i szeroką funkcjonalnością, idealne do precyzyjnego wysiewu nawozów. Modele takie jak Amazone ZA-U 1001 (cena: 6 200 zł) i Amazone Zam Compact (cena 4 900 zł) oferują pojemność 1000 l oraz hydrauliczne sterowanie zasuwami, co zapewnia wygodną i efektywną obsługę.

Wyposażone są w tarcze i łopatki umożliwiające wysiew nawozu na szerokości 15-24 m, co sprawia, że są to maszyny idealne do średniej wielkości gospodarstw. Należy jednak zwrócić uwagę na stan wizualny – niektóre modele, jak Zam Compact, mają ogniska rdzy, zwłaszcza w zbiorniku i na ramie, co może wpłynąć na ich trwałość.

Z kolei Amazone ZA-M 1001 (cena: 12 500 zł) to model w bardzo dobrym stanie, garażowany, wyposażony w limiter graniczny i plandekę. Mimo że stan wizualny jest dobry, warto sprawdzić stan techniczny, szczególnie pod kątem działania hydraulicznych zasuw i elementów konstrukcyjnych. Modele te, szczególnie z rocznika 2013, oferują więcej zaawansowanych funkcji, co podnosi ich wartość, ale również cenę.

Używane rozsiewacze do nawozów Rauch i Kuhn MDS

Rozsiewacze do nawozów Rauch i Kuhn MDS są cenione za precyzję wysiewu nawozów i trwałość, a ich konstrukcja nie zmieniła się od 1987 roku, z systemem MDS (Multi Disc System). Modele produkowane od 2002 roku wprowadziły spawane połączenia oraz nowe przekładnie, a różne oznaczenia (K, R, D) wskazują na zastosowanie różnych siłowników do zamykania zasuw. Wersje z symbolem Q oferują elektryczne otwieranie zasuw, a dodatkowe akcesoria jak nadstawki czy plandeki zwiększają funkcjonalność.

Ceny używanych rozsiewaczy nawozu w zależności od wyposażenia i stanu technicznego:

modele Rauch MDS 932 R (cena: 7 200 zł) i Kuhn MDS 921 (cena: 6 600 zł) to tańsze opcje,

(cena: 7 200 zł) i (cena: 6 600 zł) to tańsze opcje, rozsiewacz Kuhn MDS 935 (cena: 10 900 zł) oraz rozsiewacz MDS 19.1 E-CLICK z elektrycznymi zasuwami (cena: 15 900 zł) to maszyny droższe,

w zależności od stanu i roku produkcji. Warto dokładnie sprawdzić stan ramy, zasuw, mechanizmy hydrauliczne i elektryczne, szczególnie w starszych modelach, aby uniknąć problemów z korozją i zużyciem elementów.

Rozsiewacze do nawozów Bogballe

Rozsiewacze Bogballe na rynku wtórnym dzięki cieszą się dużą popularnością solidnej konstrukcji i precyzyjności. Modele takie jak Bogballe DZ Trend, Bogballe E1000 i Bogballe 1200L oferują różnorodne funkcje, takie jak hydrauliczne zamykanie zasuw, regulowaną szerokość roboczą oraz mieszadła. Modele wyższej klasy mają dodatkowe wyposażenie, jak kalibratory czy gumowe osłony. Ceny używanych rozsiewaczy mogą się różnić, przy czym dla maszyn powyżej 10 000 zł wahania wynoszą około +/- 3 000 zł, głównie w zależności od stanu powłoki lakierniczej i kompletności wyposażenia. Tańsze modele, takie jak Bogballe E1000, mogą kosztować około 5 000 zł, z różnicą +/- 1 000 zł w zależności od stanu technicznego. Wybór zależy od pojemności, szerokości roboczej i stanu maszyny.

Używany rozsiewacz Sulky DRC DRV DPX

Rozsiewacze do nawozu takie jak Sulky DRC 850 (cena: 7 900 zł) z ręcznym sterowaniem linkowym oraz Sulky DRC z 2009 roku (cena: 8 500 zł), wyposażony w plandekę, cieszą się uznaniem za swoją trwałość i wydajność. Warto również zwrócić uwagę na rozsiewacz nawozu Sulky DPX (8 000 zł), który posiada pojemność zbiornika 1000 l, szerokość roboczą 12 m, mechaniczny napęd oraz hydrauliczne sterowanie dawką nawozu. Maszyna, która była użytkowana na powierzchni 500 ha, jest w dobrym stanie technicznym, a jej liczba właścicieli wynosi 2. Choć ogłoszeń tych maszyn jest mało, ich stan techniczny oraz jakość powłok lakierniczych świadczą o staranności poprzednich właścicieli i mogą wpłynąć na ich dalszą trwałość i wydajność.