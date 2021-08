Używane rozsiewacze do wapna. Ile za nie zapłacimy?

Mocno opóźnione przez deszcze prace polowe spowodowały, że na wielu polach nie wykonano jeszcze upraw ścierniska. Co za tym idzie, warto ten czas wykorzystać na rozsiew wapna jeśli nasze pola tego wymagają. Sprawdziliśmy więc, ile kosztuje sprzęt do takiego nawożenia.

Tradycyjnie największą grupę wśród używanych maszyn stanowią rodzime konstrukcje spod znaku RCW. Dominują maszyny o ładownościach 3 ton z dwoma talerzami rozsiewającymi i taśmową podłogą oraz napędem taśmy od koła ostrogowego.

Ceny tego typu maszyn rozpoczynają się od ok. 3,5 tys. zł brutto za rozsiewacze zdatne do pracy ale nie w idealnym stanie, a kończą na 12-16 tys. za maszyny po kapitalnych remontach w stanie idealnym. W przypadku mniejszych rozsiewaczy RCW o ładowności 1,5 t z jedną tarczą ceny rozpoczynają się od 2 tys. zł a kończą z reguły w okolicach 8 tys. zł.

Jeśli poszukujemy maszyn o większej ładowności to dość dużą grupę stanowią tutaj starsze typy rozsiewaczy Amazone, Vicon czy Bredal, które maja ładowność na poziomie od 5-6 ton. Ceny takich rozsiewaczy rozpoczynają się od ok. 6-7 tys. zł za maszyny nadające się do pracy a kończą w przypadku młodszych konstrukcji sporo powyżej 50 tys. zł.

Jak więc widać na tym krótkim przykładzie rynek używanych rozsiewaczy do wapna jest bogaty i każdy powinien znaleźć maszynę, która będzie dostosowana do jego potrzeb i możliwości.