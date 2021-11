Używane ciągniki: 120 koni mechanicznych za około 70 tys. zł

W obliczu stale rosnących cen nowych maszyn warto pochylić się nad rynkiem ciągników z drugiej ręki. Z pewnością znalezienie wartego uwagi egzemplarza wymaga sporo pracy ale jest to temat, który jest wart zachodu i może przynieść realne korzyści. Dziś postanowiliśmy sprawdzić co oferuje rynek w gamie traktorów o mocy 120 KM w cenie do 70 tys. zł.

Przeglądając ogłoszenia na portalach ogłoszeniowych da się zauważyć, że dominują w interesującym nas budżecie właściwie 3-4 marki. Warto również brać pod uwagę fakt, że traktor o mocy 120 KM w kwocie do 70 tys. zł to maszyna najczęściej już pełnoletnia, co nie zmienia faktu, że jeśli zostanie dobrze zweryfikowana przy kupnie może okazać się bardzo sensowną inwestycją.

Chyba najliczniejszą obecnie marką ciągników w tym przedziale mocy i budżecie są traktory marki Renault. Jeszcze kilka lat temu były traktowane jako „egzotyczne”, z opinią delikatnych, słabszej jakości. Okazało się, że obiegowa opinia w znacznym stopniu mija się z prawdą. Jest wiele argumentów przemawiąjących za ich wyborem. Najważniejszym atutem przemawiającym za wyborem ciągnika Renault jest dość atrakcyjna cena w porównaniu do innych marek zachodnich, zwłaszcza przy maszynach wyższej mocy czyli właśnie wspomnianych 120 KM. Ponadto konstrukcje ciągników nie odbiegają od renomowanych marek pod względem zastosowanych w nich rozwiązań i podzespołów, a egzemplarze w dobrym stanie technicznym, szczególnie te wyposażone w mechaniczne przekładnie, mogą wykonać jeszcze naprawdę dużo pracy.

W ogłoszeniach dominują dwa rodzaje ciągników Renault- starsze modele serii 120.54 i 133.54 oraz nowsze maszyny Ares serii 600 i 700. Starsze maszyny wyposażano w silniki MWM a nowsze Aresy w silniki John Deere. Zarówno w przypadku starszych jak i nowszych maszyn spod znaku Renault zaczynają się one od kwoty ok. 60 tys. zł brutto. Wykładając wspomniane w tytule 70 tys. można nabyć maszynę z przebiegiem rzędu 8-9 tys. mth jak deklarują sprzedający i w ogólnie dość dobrym stanie technicznym.

Kolejną z marek, które są licznie reprezentowane w ogłoszeniach i poszukiwane przez sprzedających są traktory Massey Ferguson serii 6000. Z reguły będą to maszyny starsze niż wspomniane powyżej ciągniki Renault, ponieważ do 70 tys. zł brutto najczęściej dostaniemy maszyny z początkowych okresów produkcji, czyli lat 1995-1999. Niemniej jednak ze względu na swoją dość wytrzymałą konstrukcję, stosunkowo niskie ceny części zamiennych i ich bardzo dobrą dostępność maszyny te zyskały uznanie wielu rolników.

Zestawienie zamykają traktory Ursus – Zetor ciężkiej serii czyli najczęściej modele 12245 od Zetora i Ursusowskie 1224. Są to maszyny, które na tle pozostałych traktorów w tym przedziale cenowym są już raczej dość leciwymi konstrukcjami, ale też bardzo prostymi w naprawie i z ogromną bazą łatwo dostępnych i tanich części zamiennych. Ponadto dużo łatwiej w przypadku tych maszyn trafić na świetnie zachowane lub wyremontowane od podstaw maszyny. W kwocie już poniżej 55 tys. zł brutto możemy kupić przyzwoite egzemplarze, a dysponując kwotą o 10 tys. większą można nabyć maszyny po kapitalnych remontach, które mogą służyć jeszcze przez wiele lat.

