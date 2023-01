Uważa się, że rosyjska pszenica dusi ceny na Matifie. Polska bywa jeszcze tańsza…

Od miesięcy główną siłą spychającą ceny europejskiej pszenicy w dół jest konkurencja z regionu Morza Czarnego, przede wszystkim z Rosji. Sprawdzamy zatem, jak ceny rosyjskie mają się do europejskich.

Ceny pszenicy konsumpcyjnej o zawartości białka 12,5 proc. wynoszą w Rosji obecnie od 259 do 296,5 euro za tonę. Na paryskim Matifie kontrakty na pszenicę wyceniane są obecnie na nieco ponad 299 EUR/t. Jeżeli zaś przejdziemy do poszczególnych krajów Unii Europejskiej, sytuacja na ostatnią dekadę grudnia wyglądała następująco: pszenica konsumpcyjna w Czechach kosztowała 328 EUR/t, w Hiszpanii 318, we Włoszech 344, w Finlandii 300, zaś w rumuńskiej Konstancy 326. W Polsce jest to obecnie zaledwie 278 EUR/t.

Ceny rosyjskiej pszenicy paszowej zawierają się w przedziale od 245 do 254 EUR/t. W Holandii kosztowała pod koniec grudnia 321 EUR/t, na Węgrzech 322, w Niemczech 306 a w Polsce jest to obecnie niecałe 280 EUR/t.