Uwaga! Wyciek danych beneficjentów z systemu informatycznego ARiMR!

Służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pozyskały informację, że ok. 1 tys. loginów i haseł użytkowników systemów informatycznych ARiMR jest dostępnych w sieci Darknet.

Darknet to sieć – narzędzie – które umożliwia wejście do Dark Webu, czyli małej części Deep Webu, w której znajdują się najbardziej ukryte i niedostępne treści, takie jak sklepy oferujące nielegalne substancje, pornografię dziecięcą czy bardzo drastyczne filmy – podaje portal Bitdefender . Prawdopodobną przyczyną wycieku danych beneficjentów Agencji do tej „ciemnej strony internetu” jest zainfekowanie prywatnych komputerów oprogramowaniem wykradającym wpisywane przez Beneficjentów hasła lub hasła zapisane w przeglądarkach w trakcie korzystania z portali internetowych.

„W związku z tym w systemach ARiMR została na zidentyfikowanych loginach Beneficjentów wymuszona zmiana haseł, tzn. Beneficjenci nie będą mogli zalogować się do systemów ARiMR bez uprzedniej zmiany hasła, która nastąpi od razu przy pierwszej próbie zalogowania się. Informacja o tym została wysłana przez Agencję poprzez wiadomość SMS, do Beneficjentów, którzy podali ARiMR swoje numery telefonów komórkowych. Tych Państwa, którzy nie podali numerów telefonów prosimy o sprawdzenie, czy mają Państwo dostęp do aplikacji ARiMR. Jeżeli system zażąda zmiany hasła, prosimy zmienić dotychczasowe hasło. Rekomendujemy również zmianę innych haseł używanych na tym sprzęcie. Eksperci sugerują również aktualizację oprogramowania antywirusowego na komputerach lub zgłoszenie się do specjalisty z zakresu cyberbezpieczeństwa”.

Więcej informacji – tutaj