Uwaga na gwałtowne burze z ulewami w weekend!

Mieszkańcy niektórych regionów nie zdążyli jeszcze odetchnąć po wczorajszych ulewach, które chociażby na Podkarpaciu były tragiczne w skutkach. Niestety, nie mamy dla nich dobrych wieści – weekend minie pod znakiem gwałtownych zjawisk pogodowych i to przeważnie na obszarach właśnie południowo-wschodniej Polski.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dzisiaj Polska znajdzie się pomiędzy niżem znad Wysp Brytyjskich a wyżem z rejonu Morza Czarnego. Na górnym poziomach izobarycznych nadal oddziaływał będzie niż, który znad Kujaw przemieści się na północ kraju. Z południowego zachodu napływać będzie ciepła i wilgotna masa powietrza polarnego morskiego.

Według meteorologów Instytutu, już od samego rana na wschodzie kraju zaznaczy się obecność linii zbieżności, która zacznie znacząco wpływać na rozwój swobodnej konwekcji na tym obszarze. Wystąpią tutaj również dobre warunki kinematyczne przekładające się na zorganizowany typ głębokiej konwekcji, włącznie z powstaniem superkomórek burzowych. Rozwój komórek burzowych będzie możliwy już od rana, jednak najgroźniejsze zjawiska spodziewane są po południu i wieczorem. Wtedy też punktowo mogą wystąpić porywy wiatru do 90-100 km/h, intensywne opady deszczu do 20-30 mm, lokalnie do 50 mm oraz opady gradu (w przypadku utworzenia się silniejszej superkomórki burzowej możliwy grad o średnicy do 3-4 cm). Zaistnieją też dobre warunki do powstania trąby powietrznej.

Jak podaje IMGW, na pozostałym obszarze na wschodzie i północy kraju zjawiska towarzyszące burzom będą nieco słabsze – porywy wiatru do 70 km/h, opady deszczu do 10-15 mm, możliwy również niewielki grad.

Nad południowo-zachodnią część kraju późnym popołudniem/wieczorem znad Niemiec/Czech możliwe jest dotarcie dobrze rozwiniętego wielokomórkowego układu burzowego. Poprzedzony będzie on linią wiatru szkwałowego z przemieszczaniem się której związane mogą być bardzo silne porywy wiatru punktowo do 80-90 km/h. Związane z nim będą również silniejsze opady deszczu, do 10-20 mm/h. Jednak najprawdopodobniej jego wejście nad obszar Polski nastąpi dopiero wieczorem, w związku z czym wyznaczono niższe prawdopodobieństwo zjawisk burzowych na tym obszarze.

Gwałtownych zjawisk możemy spodziewać się także w niedzielę. Te, według wstępnych prognoz, mają dotyczyć przede wszystkim obszarów południowej Polski.

Źródło: IMGW