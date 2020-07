Uwaga na groźne burze, szczególnie w nocy

Dzisiejsze dzień i noc upłyną pod znakiem gwałtownych zjawisk pogodowych. Na noc IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla południowej, środkowej i wschodniej części kraju.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dziś w ciągu dnia największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz będzie na obszarze od wschodniego Pomorza po Opolszczyznę. Z burzami związany będą opady deszcz do 20 mm, lokalnie 30 mm, porywy wiatru do 80-85 km/h oraz grad.

Jeszcze gorzej sytuacja będzie wyglądała w nocy; burze możliwe są w całym kraju poza krańcami zachodnimi, a dla terenów południowej, środkowej i wschodniej części kraju Instytut wydał drugi stopień zagrożenia; możliwe są tam burze z opadami deszczu do 30 mm, lokalnie do 50-60 mm, porywami wiatru do 90 km/h, jednak miejscami około 110 km/h oraz opadami gradu do 5-7 cm.

Źródło: IMGW